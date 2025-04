GreNal 447: vendas de ingressos para o público geral estão abertas

clássico Grenal 447 deste sábado (19), às 21h, na Arena, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, estão abertas para o público geral. Antes previstas para começarem na quinta-feira, foram antecipadas para esta quarta-feira, às 15h30min. A compra dos bilhetes está disponível, exclusivamente, no site arenapoa.com 2.500 ingressos vendidos para o duelo. As vendas de ingressos para opela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro,Antes previstas para começarem na quinta-feira, foram antecipadas para esta quarta-feira, às 15h30min. A compra dos bilhetes está disponível, exclusivamente, no site. A última atualização apontava mais de

O jogo marca o reencontro do clássico no palco do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho deste ano, no qual o Inter conseguiu uma importante vitória por 2 a 0, que encaminhou a conquista da competição após o 1 a 1 na volta, no Beira-Rio. No ano, as equipes já se enfrentaram três vezes e a vantagem está com os colorados.

Com dois empates e uma vitória para o time do técnico Roger Machado, o Tricolor espera, diante da sua torcida, conquistar o primeiro triunfo sobre o rival, enquanto o Alvirrubro quer sustentar o domínio atual sobre o adversário.