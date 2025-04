Com Quinteros sob tensão, Grêmio encara o Mirassol pelo Brasileirão

Mais um capítulo da série de tentativas gremistas de superar a má fase chegou. O Grêmio enfrenta o Mirassol nesta quarta-feira (16), pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a "corda no pescoço" do técnico Gustavo Quinteros. O acúmulo de más atuações e a derrota para o Flamengo na última rodada agravam a tensão que vive o comandante, sendo necessário o Tricolor reagir rápido para evitar uma precoce alteração na casamata. Reação esta que precisa iniciar no duelo no interior paulista, às 19h, no estádio Campos Maia.

Os dias que antecederam o confronto revelaram baixas importantes na equipe gremista e aumentaram a dor de cabeça de Quinteros. Cristian Olivera passou por uma remoção dentária e, por conta dos pontos realizados, não integra a lista de relacionados. Com um desequilíbrio técnico evidente na comparação dos nomes que compõem o ataque, a impossibilidade de escalar Kike promove a manutenção do, por vezes vaiado pela torcida, Pavon.

Rodrigo Ely é outro que está inapto. O Grêmio divulgou que o zagueiro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo e deve perder o restante da temporada. Assim como foi contra o Flamengo, Jemerson deve assumir o posto, ao lado de Wagner Leonardo.

Apesar das ausências citadas, a lista de relacionados para enfrentar o Mirassol contou com a nova contratação para a lateral-esquerda, Marlon, e o retorno do ídolo Kannemann. O argentino retorna após seis meses afastado dos gramados por conta de uma cirurgia realizada no quadril, e com o passar dos jogos, pode apresentar-se como uma solução dos problemas defensivos que tanto aborda o técnico tricolor. Ambos devem ficar no banco de reservas.

Com as peças para enfrentar o Mirassol definidas, Quinteros precisa, mais do que nunca, apresentar soluções e reencontrar o caminho das vitórias. O time que vai a campo, possivelmente, terá Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo, Villasanti e Cristaldo; Amuzu, Pavon (Edenilson) e Braithwaite.

Do outro lado, a equipe treinada por Rafael Guanaes ainda não sabe o que é vencer no Nacional. Com dois empates e uma derrota, o time ocupa a 16ª posição e busca a sua primeira vitória. O Leão da Alta Araraquarense deve ter em campo contra os gaúchos Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Maceió (Fabrício Daniel), Clayson e Iury Castilho.