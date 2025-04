Kannemann é relacionado pela primeira vez no ano para enfrentar o Mirassol

Na véspera da partida contra o Mirassol, uma grata surpresa na lista de atletas gremistas relacionados para o confronto: Kannemann foi incorporado à relação e fica à disposição após seis meses fora dos gramados. O Grêmio enfrenta os paulistas, nesta quarta-feira (16), às 19h, no estádio Campos Maia, em São Paulo, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro se torna uma opção na zaga gremista pela primeira vez com o técnico Gustavo Quinteros. A última partida do argentino aconteceu no dia 4 de outubro, na vitória por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na Arena, pela 29ª rodada do Brasileirão 2024. A ausência desde então se deu por conta de uma cirurgia no quadril em novembro do ano passado.

O defensor já estava trabalhando com bola desde o dia 14 de março. Neste espaço de um mês, a forma física e as condições de jogo foram recuperadas, possibilitando o retorno de Kannemann no duelo desta quarta-feira.

Segue a lista de relacionados:

Goleios: Gabriel Grando, Tiago Volpi e Jorge;

Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Viery e Wagner Leonardo;

Laterais: Igor Serrote, João Pedro, Lucas Esteves e Marlon;

Meio-campistas: Camilo, Cristaldo, Cuéllar, Dodi, Edenilson, Monsalve, Villasanti;

Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Arezo, Braithwaite e Pavon.