Sondado pelo PSD, Eduardo Leite ainda não confirma saída do PSDB

Em resposta a uma série de especulações de que estaria migrando para o PSD, o governador gaúcho Eduardo Leite afirmou que ainda não está confirmada a sua saída do PSDB, partido ao qual é filiado há 24 anos. O chefe do Executivo do Rio Grande do Sul também não negou que está trocando de sigla.

"O partido vive um momento de reflexão e discussão sobre seu futuro, o que é natural diante dos desafios que o sistema eleitoral brasileiro impõe. Em respeito à história que construímos juntos, qualquer decisão sobre meu futuro partidário será tomada apenas após a conclusão desse processo interno, que terá um desfecho até o fim do mês de abril", disse Leite em publicação no X.

Há 24 anos estou filiado no PSDB, onde encontrei um espaço de formação política e compromisso com valores que sempre me guiaram: responsabilidade fiscal, busca por justiça social e respeito à democracia.



O PSDB passa por um momento de reestruturação em que estuda a fusão com outro partido. A expectativa é que os tucanos decidam o destino ainda no mês de abril, conforme afirmam lideranças partidárias.

Eduardo Leite é declaradamente pré-candidato à Presidência da República nas eleições gerais de 2026, e busca apoios em nível nacional para concretizar sua candidatura. O PSD, comandado por Gilberto Kassab, vem ganhando força nos últimos anos e, no pleito municipal do ano passado, foi o partido que mais elegeu prefeitos.