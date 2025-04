Suspensão dos processos de pejotização divide opiniões no Estado

Ana Esteves, especial para o JC

suspender todos os processos do País que tratam da validade da pejotização A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de, ou seja, a contratação de um trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, repercute entre entidades empresariais e jurídicas do Estado e divide opiniões.

O vice-presidente de empresas da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Douglas Ciechowiez, acredita que a decisão do ministro será pela aceitação da manutenção da pejotização, mas o grande receio é de que ele demore com o julgamento da repercussão geral. “O que a gente percebeu, nos últimos anos, foi uma enxurrada de ações sobre a questão da pejotização, que foi pacificada na reforma trabalhista, e uma sobrecarga que o STF tem recebido, que acabou superando as ações cíveis, no ano passado”.

Ciechowiez diz que o setor espera que a decisão ocorra o mais rápido possível para pacificar a situação, pois o próprio STF deu entendimento, no passado de que a pejotização é possível. “Ela é uma alternativa para facilitar o empreendedorismo, o trabalho e buscar novas rendas, desde que se tenha cuidado para que não haja fraudes e desvio de função nesse sentido”, afirma o vice-presidente. Ele explica que essas ações, em sua maioria, são de PJ’s tentando criar vínculo trabalhista com as empresas contratantes e, nesse meio do caminho, existem muitas fraudes, tanto das empresas quanto das pessoas contratadas.

Mas a grande dúvida, segundo o dirigente, é a competência que o STF teria em julgar essa pauta, ou criar repercussão geral, para a Justiça do Trabalho, uma vez que ela vem dando a questão do vínculo e o STF tem revertido. “Por isso acredito que o STF vai manter as decisões anteriores, de que a pejotização é possível e não levará em conta apenas a questão da fraude”, afirma Ciechowiez.

O advogado trabalhista, Denis Rodrigues Einloft, sócio da CCM Advogados, explica que a questão da fraude é muito comum e ocorre quando, ao invés de contratar uma empresa terceirizada, é feita a admissão de uma pessoa, que deveria ser CLT, como PJ. “Tu não estás contatando um serviço a ser realizado, mas o trabalho de uma pessoa específica. Por exemplo, a empresa contrata um designer gráfico para fazer uma campanha e não uma empresa de design gráfico. Trata-se de uma fraude esse tipo de contrato, de uma pessoa com potencial relação de emprego ser contratada como PJ e não CLT”, explica.

Para ele, a pejotização enfraquece o trabalhador que não terá o vínculo de emprego reconhecido e com isso, além dos prejuízos econômicos, como ausência de férias com 1/3 do salárro, FGTS, repouso semanal, 13º salário, verbas rescisórias. “O trabalhador deixa de ter a cobertura da rede de proteção da Previdência Social, ou seja, as contribuições para o INSS, pois dificilmente o prestador de serviços PJ recolhe o valor efetivo, o que vai prejudicar lá na frente na aposentadoria dele”.

Einloft afirma que é preciso existir um equilíbrio nesse processo e que a justiça do Trabalho é que “traça essa régua de equilíbrio, reconhecendo o que é vinculo de emprego, o que é fraude e o que é de fato uma prestação de serviço”, afirma.

Para o advogado, é bem difícil prever o que o STF vai decidir, já que em 2018 reconheceu que pode se terceirizar tudo, mas pode se discutir a fraude. “Neste novo julgamento, a perspectiva seria dizer: pode terceirizar, pode contratar como PJ, mas em que situações pode haver fraude nesses contratos? Qual Justiça é competente para julgar essas ações e quem deve provar a fraude”, completa o advogado.