"Há insegurança jurídica", diz Piratini sobre nova redação do Propag

Apesar das críticas e dos impasses com o governo federal, o Piratini avalia a sua adesão ao Propag . A decisão deverá ser tomada até o final de 2025. Caso aceite ingressar no programa, o Estado deixará o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que possui uma maior taxa de juros e um menor prazo para o pagamento dos débitos. Entretanto, o governo gaúcho considera que as atuais condições, com os vetos, tornariam o novo programa pior que o atual .

“Se nós não nos mobilizarmos, não insistirmos, a gente pode ver a coisa correr solta e o Estado ter bilhões de reais a menos no médio prazo para a sua reconstrução”, complementou o governador. O Piratini afirma que buscará derrubar os vetos presidenciais no Congresso Nacional ou garantir melhores condições ao Estado por meio dos decretos que deverão ser promulgados para regulamentar o Propag. Em último caso, Leite fala em judicializar a questão. Além disso, pela terceira vez, o governador se referiu ao pronunciamento de Lula em que se referiu aos governadores que estão reclamando do Propag como “ingratos” . “Nós somos gratos, é importante dizer, porque nos acusam de ingratidão”, disse Leite. Em outra ocasião, ele havia considerado a fala presidencial como “absolutamente reprovável”.

Souza, por sua vez, complementa que são questões diferentes.. "Uma coisa é a dívida do Estado com a União, que de fato a Lei Complementar 206 resguarda o Rio Grande do Sul de não pagá-la e utilizar esses recursos para o Funrigs (Fundo do Plano Rio Grande), para a reconstrução do Estado até o início de 2027, totalizando 14 bilhões de reais durante esse período. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma contribuição que foi criada", explica.Na terça-feira (21), Leite e Costa conversaram por telefone. Na ocasião, o ministro havia se colocado à disposição para explicar melhor os pontos do projeto que foram vetados e afirmou que. Leite, por sua vez, pediu para que as manifestações sejam realizadas formalmente.

“Na razão do veto, (o governo federal) diz que (o não pagamento do Rio Grande do Sul ao FEF) criaria uma assimetria entre os Estados, em que alguns não fariam a contribuição ao fundo. Então, as razões do veto reforçam a nossa (necessidade de) contribuição. Agora, estão dizendo que não é assim, que o governo do Rio Grande do Sul não será chamado a fazer a contribuição ao fundo. E eu não posso ficar contando com essa interpretação ”, afirmou Leite.

Os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a trechos do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag) têm gerado entraves entre o governo federal e o do Rio Grande do Sul. Após opelo governador Eduardo Leite (PSDB), o gaúcho afirmou durante reunião do Plano Rio Grande nesta quarta-feira (22) que “a lei tem que estar muito clara para atender aos interesses do Estado”.. O governador afirma que a necessidade de contribuição com o Fundo de Equalização Federativa (Fef), criado para recompensar os entes federativos em boa situação fiscal, afetaria a Lei Complementar 206, a qual prevê a suspensão da dívida do RS com a União até 2027. Por outro lado, o Tesouro Nacional e representantes do executivo federal, negam o impacto.

Negociação de dívidas com bancos internacionais também foi criticada

Além das questões que envolvem o Fundo de Equalização Federativa (FEF) e a suspensão da dívida gaúcha, um outro ponto criticado pelo governador gaúcho foi em relação às dívidas do Estado com bancos e organismos internacionais. Os débitos teriam sido contraídos no passado e somam cerca de R$ 1,5 bilhão. De acordo com Leite, elas haviam sido renegociadas no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e não estariam inclusas no Propag.

"O Estado ajustou (essas dívidas) no Regime de Recuperação Fiscal, que a União paga essas dívidas e incorpora esse valor no nosso saldo devedor. O Estado vai honrar esses pagamentos ao longo do contrato da dívida. Na forma como a lei foi aprovada, a nossa interpretação é que o Estado terá que voltar a pagar as dívidas com organismos internacionais", pontuou.

A mesma reclamação tem sido realizada em relação ao Propag pelo governador mineiro Romeu Zema (Novo), que recebeu uma resposta incisiva de Rui Costa. "O governador de Minas Gerais queria que o governo federal pagasse as dívidas de Minas com outros bancos privados e bancos internacionais em vez de só renegociar os débitos com a União", disse o ministro. O Estado integra o grupo de mais endividados com a União, do qual também faz parte o Rio Grande do Sul.

"É como se um amigo chegasse para você e dissesse o seguinte: 'Rapaz, eu estou lhe devendo um dinheiro. Dá para você me dar um desconto nessa dívida para eu poder pagar e parcelar em muitas vezes?'. E você diz: 'Olha, você é meu amigo, eu vou quebrar seu galho, vou parcelar essa dívida e vou dar o desconto'. Aí você parcela, dá o desconto e ele diz: 'Rapaz, você não é meu amigo não. Se você fosse meu amigo mesmo, pagava a dívida que eu tenho com mais cinco pessoas'. O que você tem a ver com a dívida que ele tem com mais cinco pessoas? É a mesma coisa", declarou o ministro da Casa Civil.