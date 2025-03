Governo do RS buscará reverter vetos de Lula ao programa de dívidas dos estados

O governo do Rio Grande do Sul irá articular no Congresso Nacional para que sejam derrubados os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que foram alvos de críticas de governadores dos estados com maiores aportes de dívidas com a União e, entre eles, o gaúcho Eduardo Leite (PSDB).

Nesta terça-feira (18), a secretária da Fazenda, Pricilla Santana, e o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, compareceram à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul para apresentar a líderes de bancadas a atual posição do Executivo sobre o Propag. Conforme Pricilla, o encontro teve como objetivo sensibilizar os parlamentares para agilizar maiores esforços para a derrubada dos vetos de Lula.

A principal preocupação do Piratini se dá em razão de o Estado estar excepcionalizado no pagamento da dívida com a União por dois fatores: a adesão do RS ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), em 2022, e a medida do governo federal que suspendeu a dívida por 36 meses, sancionada após a catástrofe climática das cheias de maio passado. Portanto, há o receio de que, no caso do ingresso ao Propag, haja prejuízo aos cofres gaúchos no curto prazo. Atualmente, a dívida do Rio Grande do Sul com a União é superior a R$ 100 bilhões.

"Ninguém tem dúvidas que no médio e no longo prazo o Propag é uma ferramenta importante. Mas a gente tem uma condição muito especial, que é a Lei Complementar 206 (de suspensão da dívida por 36 meses), que hoje já nos libera de qualquer pagamento", pontuou a titular da Fazenda.

O Propag disponibiliza aos estados devedores uma série de possibilidades para mudar a forma de aplicação dos juros das dívidas. Atualmente, a taxa é definida pelo IPCA mais 4% ao ano. Com o programa, os estados passariam a pagar o IPCA mais uma faixa que pode ser de até 2% ao ano, cujos recursos seriam repassados ao Fundo de Equalização Federativa (FEF), a ser criado a partir da implementação do Propag, e que busca compensar os estados não endividados. O Rio Grande do Sul tem até 31 de dezembro de 2025 para decidir se adere ou não ao Propag.

A dúvida do Piratini, portanto, é se o Estado precisará destinar os recursos a este fundo enquanto está excepcionalizado pela suspensão da dívida. Para sanar esta dúvida, o governo estadual encaminhou ao Planalto, em janeiro, um ofício com questionamentos e, entre eles, se o RS precisará pagar os valores do FEF, mesmo que esteja em uma situação extraordinária, em razão da tragédia climática do ano passado. O governo federal ainda não respondeu às perguntas do Piratini.

Entre os vetos do presidente Lula, consta um trecho que garantia a manutenção da medida que permitiu ao Rio Grande do Sul não pagar a dívida até abril de 2027, quando se completam os 36 meses desde a calamidade.