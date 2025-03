Governo Lula ainda não respondeu ofício do Piratini com dúvidas sobre Propag

O governo do Rio Grande do Sul encaminhou ao Palácio do Planalto, em janeiro deste ano, um ofício com dúvidas sobre o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), mas, até esta quarta-feira (20), o Piratini não recebeu um retorno. O documento enviado continha perguntas sobre os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao projeto aprovado no Congresso Nacional. A principal preocupação do governo gaúcho é se serão mantidos os dispositivos alcançados pelo Estado tanto na adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual o Estado faz parte desde 2022, quanto na suspensão do pagamento da dívida até abril de 2027, em medida tomada pelo Planalto após as cheias de maio de 2024 deixarem boa parte do Rio Grande do Sul debaixo d’água. O Propag é uma medida para mudar a forma de aplicação das dívidas dos estados com a União. Conforme a secretária da Fazenda do RS, Pricilla Santana, o Estado irá aderir ao programa assim que obter garantia jurídica, no vigor da lei, de que as medidas excepcionais sejam mantidas. Atualmente a dívida do Rio Grande do Sul com a União ultrapassa os R$ 100 bilhões, e o governo gaúcho tem até 31 de dezembro de 2025 para decidir se adere ou não ao Propag.