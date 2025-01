Saiba os questionamentos do Piratini a Lula sobre programa de dívidas dos estados

Ao longo da visita do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), ao Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (28), o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) enviou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) um ofício com questionamentos sobre o Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados (Propag). Na avaliação do Piratini, os vetos realizados pelo executivo federal ao texto aprovado no Congresso Nacional trazem dúvidas sobre as vantagens do Estado em aderir ao programa. A principal preocupação do governo gaúcho é se serão mantidos os dispositivos alcançados tanto no Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual o Estado faz parte, quanto na suspensão da dívida até abril de 2027, em medida tomada após as enchentes de maio de 2024 inundarem boa parte do Rio Grande do Sul. Para garantir a manutenção de medidas já adotadas para o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite encaminhou um ofício de dez páginas ao presidente Lula, contendo três perguntas. O governo gaúcho tem até o final de 2025 para decidir se no Propag ou não. Conforme afirmou o governador nesta terça, se o retorno do Palácio do Planalto for favorável e sanar as dúvidas do Piratini, a tendência é que o Estado adentre no programa de negociação de dívidas.