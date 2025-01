JC Te Lembra: Réveillon no Parque Harmonia, posse de Melo e novo salário mínimo

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

festa de Réveillon de Porto Alegre, no Parque Harmonia . O evento teve queima de fogos de aproximadamente oito minutos e contou com atrações como Só Pra Contrariar, Papas da Língua e Alma Gaudéria. Milhares de pessoas comemoraram a chegada de 2025 juntas na. O evento teve queima de fogos de aproximadamente oito minutos e contou com atrações como Só Pra Contrariar, Papas da Língua e Alma Gaudéria.

Prefeito reeleito Sebastião Melo posse do secretariado gaúcho teve de ser cancelada devido à falta de energia elétrica na cidade. foi empossado em solenidade na Câmara Municipal, no dia 1º de janeiro. Já a cerimônia dedevido à falta de energia elétrica na cidade.

Melo protocolou um pacote de projetos de lei No primeiro dia como prefeito reeleito,. Entre eles, a proposta de reforma administrativa, a criação de novos cargos e uma mudança na estrutura do conselho deliberativo do Dmae.

reajusta em 7,5% o salário mínimo nacional Passa a valer, a partir de janeiro de 2025, o decreto do presidente Lula que, que agora é de R$ 1.518,00.

PIB gaúcho registrou recuo de 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2024. A atividade econômica que mais apresentou queda no período foi a agropecuária. no terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2024. A atividade econômica que mais apresentou queda no período foi a agropecuária.