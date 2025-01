PIB do RS recua 0,3% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre de 2024

O Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul registrou um recuo de 0,3% no terceiro trimestre de 2024 quando comparado com o segundo trimestre. Os números da economia gaúcha mostram ainda que em relação ao mesmo período de 2023, a alta foi de 4,1%. No Brasil, nas mesmas bases de comparação, o PIB registrou avanço de 0,9% e 4,0%, respectivamente. No acumulado de janeiro a setembro, o PIB cresceu 5,2%. Os resultados do PIB do RS relativo ao período entre julho e setembro foram divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG).