Posse de secretários da prefeitura de Porto Alegre é cancelada por falta de luz

Usina do Gasômetro, foi cancelada. O local ficou sem energia elétrica.



Mais cedo já havia ocorrido na Câmara de Porto Alegre a posse de Melo e de Betina. Em função do temporal, Melo se dirigiu ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic) para avaliar a extensão do impacto da chuva e definir providências.



Nas redes sociais, o prefeito confirmou o cancelamento do ato. "Definimos pelo cancelamento do ato de recondução e posse do secretariado, tendo em vista a falta de luz na Usina, ausência de perspectiva de retorno e impactos na cidade. Lamentamos muito, mas precisamos preservar a segurança dos convidados e focar no atendimento das ocorrências."

A cerimônia na Usina do Gasômetro tinha o objetivo de oficializar a posse do secretariado do segundo mandato do prefeito no Paço Municipal. No entanto, a vice-prefeita, que integra o grupo que coordena o processo de transição, informou que, mesmo sem a solenidade de posse do novo secretariado, não haverá prejuízo para a gestão da cidade. "Mesmo que os secretários divulgados ainda não tenham sido empossados (em ato solene), a administração segue normal", garantiu Betina.

Conforme a assessoria de comunicação do Executivo, a posse se trata de uma formalidade, e os secretários podem assumir a partir da nomeação no Diário Oficial.