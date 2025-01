Chuva causa alagamentos em Porto Alegre no primeiro dia do ano

Com os termômetros marcando temperaturas acima dos 30°C, a primeira tarde de 2025 é marcada também pela presença de chuva em Porto Alegre. Os acumulados causam alagamentos e falta de luz na cidade, inclusive na Usina do Gasômetro, impedindo a cerimônia de posse do secretariado da prefeitura de Porto Alegre. Devido à chuva, que iniciou por volta das 17h, trechos da Rua Voluntários da Pátria, na Zona Norte, registraram acúmulo de água. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), três ocorrências foram registradas até às 18h, sendo três bloqueios parciais por acúmulo de água. Os motoristas devem ter atenção na faixa da esquerda da Avenida João Goulart, próximo à rótula da Av. Loureiro da Silva. Assim como na Av.Sertório com Rua Voluntários da Pátria e no Largo Edgar Koetz, ao lado da Rodoviária de Porto Alegre. Além disso, o bairro Humaitá apresenta falta de energia com impacto em diversos semáforos na região.A Estação Meteorológica instalada no Jardim Botânico indica rajadas de vento de 28km/h, às 17h55, desta quarta-feira, 1° de janeiro. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) indica que a chuva pode afetar parte do Rio Grande do Sul também ao longo desta quinta-feira. Há chance de chuva forte no Noroeste, no Nordeste, na Região Metropolitana de Porto Alegre e na área Central do Estado.O alerta tem classificação laranja, indicando perigo, e tem vigência das 22h desta quarta-feira até as 12h de quinta. Nas regiões sob alerta, são esperados entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. Também é esperado vento intenso, de 60 a 100 quilômetros por hora, queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.