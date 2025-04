Rio Grande do Sul terá quinta-feira marcada por sol e chuva

O tempo, nesta quinta-feira (10), será dividido entre instabilidade no Leste do Estado e condições mais firmes no Interior. Na faixa litorânea e nas proximidades da Lagoa dos Patos, o dia será com nuvens e pancadas de chuva ocasionais, influenciadas pelo vento úmido que sopra do mar em direção à costa. Essa circulação mantém a nebulosidade e favorece precipitações, especialmente no Litoral e na Zona Sul.

Nas demais regiões, o sol aparece entre nuvens e a temperatura se eleva gradualmente ao longo do dia. As máximas devem ficar entre 25°C e 27°C no Oeste e nos Vales. Há possibilidade de garoa esparsa em alguns momentos, especialmente nas áreas mais próximas do Litoral. O vento predomina do quadrante Leste, com rajadas fracas a moderadas durante a tarde.

Em Porto Alegre e Região Metropolitana, o tempo segue instável, com alternância entre períodos de sol e nuvens e chance de garoa leve. A mínima é de 19°C e a máxima pode chegar a 25°C.

Nesta sexta (11), o sol tende a aparecer com mais frequência, proporcionando um dia de tempo mais aberto e temperaturas em elevação. O sábado (12) deve ser aproveitável, com sol entre nuvens. No domingo, no entanto, a instabilidade retorna ao Estado.