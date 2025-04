Hospital Independência reabre ala atingida por incêndio

Depois de mais de um ano, a ala do Hospital Independência, que foi atingida por um incêndio em dezembro de 2023, será reaberta nesta quarta-feira (9). O evento de reinauguração será realizado, às 10h, no próprio hospital, localizado no bairro Agronomia, na Zona Leste de Porto Alegre.



Conforme a Sociedade Sulina Divina Providência, que administra o espaço da prefeitura da Capital, a recuperação contou com um investimento de mais de R$ 4 milhões. A reforma foi realizada no primeiro e no segundo pavimento. “Estaremos com a equipe toda preparada para receber os pacientes, a ala está melhor do que antes”, celebra a gerente administrativa Liana Amorim.

O valor da obra foi custeado por meio do seguro do hospital. Os trabalhos, no entanto, foram executados pela empresa R2 Engenharia LTDA, vencedora da licitação. Segundo, Liana, o dossiê para aprovação do segudo foi aprovado apenas em setembro do ano passado. A ala possui 34 leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e será um reforço para a saúde de Porto Alegre.



O anexo foi inaugurado ainda em junho de 2020, em meio à pandemia de Covid-19, e se destacou pelo tempo de organização. A estrutura foi montada em apenas 30 dias. “Ele foi um legado de doações na época da pandemia. Para vencermos e termos mais leitos de internação, houve uma doação do grupo Gerdau, do Ipiranga do Zaffari”, conta Liana.

No momento de pico da pandemia, a ala contava com 60 leitos. Com o passar dos anos, o número reduziu para 34 devido à autorização da Vigilância em Saúde. O anexo se tornou um legado permanente para a cidade, com a ampliação da capacidade de atendimento em traumato-ortopedia.



O incêndio ocorreu no dia 11 de dezembro de 2023. As chamas atingiram o prédio anexo às unidades de internação 4 e 5, alas onde ficavam os pacientes que aguardavam por cirurgias ou que estavam no pós-operatório. Conforme a gerente administrativa, “não houve nenhuma questão de infraestrutura”. De acordo com ela, as chamas começaram em uma das camas. “Tivemos a perda total do pavimento de dois andares. No pavimento um, foi praticamente perda total”, complementa.

Segundo a nota divulgada pela prefeitura da Capital, o episódio mobilizou equipes de emergência e causou danos significativos à estrutura do prédio. “A obra contempla melhorias estruturais e modernizações importantes, que visam atender com mais qualidade e segurança às demandas da comunidade”.



Hoje, o Hospital Independência é a instituição que mais realiza cirurgias em traumato-ortopedia nessa especialidade no Rio Grande do Sul e é, também, retaguarda do Hospital de Pronto Socorro (HPS). Em 2024, foram realizadas 5,3 mil cirurgias.