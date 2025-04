Simers lança ferramenta de monitoramento de atraso de salários dos médicos

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) lança nesta segunda-feira (7), o "Devedômetro". A ferramenta busca monitorar e divulgar semanalmente um mapa do Estado com as áreas onde médicos estão com remunerações atrasadas. A primeira edição foi publicada no Instagram do sindicato, e será atualizada todas as segundas-feiras na mesma plataforma.

A iniciativa busca valorizar a categoria e dar visibilidade ao problema, buscando alternativas junto aos gestores. O Simers entende que o atraso nos salários dos profissionais também prejudica o atendimento aos pacientes.

Conforme o presidente do Simers, Marcelo Matias, a ferramenta vai ser constantemente atualizada à medida que recebe mais denúncias, o que aumenta a sua precisão e utilidade para médicos e pacientes usuários do sistema único de saúde. "Tenho certeza que o nosso 'Devedômetro' ainda é parcial - muito provavelmente após o lançamento do mesmo, outros colegas que talvez nós não tenhamos tido ainda contato vão nos nos indicar [casos de atrasos] e isso facilita não só para nós sabermos onde o foco da nossa assistência será, mas também dos próprios colegas, de saberem para qual cidade vale a pena se mudar, ou exercer a sua profissão", indica.

Estarão registrados no 'Devedômetro' todos os municípios onde médicos que atuam em hospitais, unidades de saúde, Upas ou Caps, com atendimento pelo SUS, estejam com os salários atrasados e o Simers esteja atuando.



A medida, segundo o sindicato, reforça a importância da adesão dos médicos na denúncia de atrasos salariais para ampliar a pressão por soluções. "É uma fonte para os prefeitos, para o governador, mas especialmente para os prefeitos - tentarem retirar as suas cidades dessa lista e eu espero que para a população como todo sirva de alerta para as dificuldades que se tem no exercício profissional da saúde no nosso estado", explica Matias.

Confira o levantamento dessa semana

Araricá

Médicos que atuam nas UBSs têm vencimentos a receber relativos aos meses de 11/24 e 12/24.

Devedor: Prefeitura/Associação Pró Saúde e Serviço



Canoas

Médicos que atuam nas UPAS têm os pagamentos atrasados de: 09/24, 10/24 e 11/24 e 02/25.

Devedor: Prefeitura/IBSAÚDE



Médicos que atuam no Hospital de Pronto Socorro de Canoas estão com pagamentos atrasados relativos aos meses: 12/24, 01/25 e 02/25.

Devedor: Prefeitura/IACHS



Médicos que atuam no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) receberam 12/24.

Devedor: Prefeitura/ABC/requisição administrativa



Montenegro

Cinco Médicos que atuam no Hospital Montenegro não receberam 11/24 e 12/24, 01/25 e 02/25.

Devedor: Associação Ordem Auxiliadora de Senhoras

Evangélicas de Montenegro



Novo Hamburgo

Médicos que atuam na UBS Canudos não receberam o valor de 12/24.

Devedor: Equipe Gestão em Saúde



Sapucaia do Sul

Médicos que atuam no Hospital Getúlio Vargas (HGV) não receberam 02/25.

Devedor; FHGV/Medlife



São Leopoldo

Médicos que atuam na Rede de Atenção Básica não receberam 50% dos pagamentos relativos a 02/25.

Devedor: Saudex e IDEAS



Porto Alegre

Médicos que atuam no HPS não receberam 12/24, 01/25 e 02/25. Devedor: Grupo Orthos



Uruguaiana

Categoria está com salários atrasados e, apesar da promessa de pagamento integral de janeiro até 10 de março, só metade da remuneração foi paga no dia 17.

Devedor: Santa Casa e Prefeitura - Hospital sob intervenção



Rio Grande

Médicos da Santa Casa do Rio Grande nos meses de 01/25 e 02/25.

Devedor: Santa Casa do Rio Grande



São Lourenço do Sul

A Santa Casa de Misericórdia deve aos médicos 10/24, 11/24, 12/24, 01/25 e 02/25.

Devedor: Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul