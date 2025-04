Escolas do Litoral Norte suspendem aulas em razão da chuva

Devido ao temporal desta semana, sete municípios gaúchos reportaram algum tipo de dano até esta quinta-feira (10). Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, há registros de alagamentos e destelhamentos, principalmente, no Litoral Norte. Além de Chuí, Encantado, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, entraram na lista os municípios de Cidreira, Balneário Pinhal e Palmares do Sul.



Em Cidreira, uma família foi retirada de casa por conta de alagamentos. Conforme a 10° Coordenadoria Regional, as pessoas foram alojadas em uma residência próxima. O município decretou situação de emergência na tarde desta quinta. A medida considera os altos volumes de chuva registrados em curto intervalo de tempo, acima da média esperada para o período, agravados pela precariedade do sistema de drenagem urbana. A estação de Tramandaí, mais próxima ao local, registrou um total de 117,0 mm em 72h.

A situação foi parecida em Balneário Pinhal, onde uma família precisou ser realocada e uma idosa foi encaminhada ao Pronto Atendimento, em razão de um mal súbito. Em outro ponto da cidade, uma mulher e um cachorro foram resgatados.

Nos dois municípios, as aulas foram canceladas ao longo desta quinta-feira. Segundo o secretário de Educação de Cidreira, Andrios Bemfica, a medida foi tomada “devido a dificuldade de mobilidade enfrentada pelos alunos e servidores, além da infraestrutura de algumas escolas, que apresentaram alagamentos e infiltrações”. Entre as mais impactadas, está a EMEI Tio Moisés, localizada na Costa do Sol. Ainda conforme o secretário, o dia letivo será recuperado posteriormente.



A suspensão das aulas também levou em consideração a frequência dos alunos, mais de 1 mil estudantes não compareceram às escolas nesta quarta-feira (9), devido às condições climáticas. A educação infantil apresentou 41% de frequência. O índice também foi relativamente baixo no ensino fundamental, com 63%.

Já em Palmares do Sul, os danos se concentraram na região de Quintão, onde a Defesa Civil realizou a retirada de uma família de casa em razão de alagamentos. Segundo a defesa civil, moradores também foram obrigados a deixar as suas residências em Encantado, no Vale do Taquari. O município, que já foi atingido pelas enchentes de 2023 e 2024, enfrenta, novamente, o deslizamento de terra. O caso ocorreu no bairro Santo Antão.



“Ocorreu um deslizamento por queda de bloco, temos um talude próximo às residências. Como medida preventiva, interditamos a casa que foi atingida e as duas residências localizadas ao lado direito e esquerdo”, explica o geólogo Airan Lima da Rosa. Ao todo, quatro famílias foram atingidas, totalizando 12 pessoas, segundo informações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Equipes de assistência social prestam suporte às famílias.