Chuva avança pelo Estado e pode causar alagamentos

A atuação de um centro de baixa pressão atmosférica manterá o tempo instável no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (8). Após os maiores acumulados de chuva se concentrarem no Oeste do Estado na segunda (7), a instabilidade se espalha e atinge com mais força as áreas Central e Leste, incluindo a Região Metropolitana. A MetSul Meteorologia alerta para um dia chuvoso, com possibilidade de volumes elevados de precipitação, o que aumenta o risco de alagamentos em áreas urbanas.

A chuva poderá ser persistente ao longo do dia e, em alguns momentos, ocorrer com intensidade moderada a forte. Embora os modelos não apontem volumes extremos em curtos períodos, a soma de várias horas de instabilidade pode resultar em acumulados significativos. Em Porto Alegre, a previsão indica risco de transtornos desde as primeiras horas do dia, com possibilidade de acumulados elevados até quarta-feira (9). Na Capital, aliás, o tempo deve seguir ameno, com máxima de 23°C.

Além da chuva, o sistema de baixa pressão vai intensificar o vento no Estado. O dia será ventoso, especialmente nas regiões Sul e Leste, com rajadas moderadas a fortes. Em áreas como a Zona Sul, Campanha, entorno da Lagoa dos Patos e Litoral, as rajadas poderão superar os 80 km/h.

Na quarta, a instabilidade persiste, mas tende a perder força ao longo do dia. No entanto, a tendência é de que a sequência de três dias de tempo instável resulte em volumes superiores a 50 mm em diversas localidades, com possibilidade de acumulados acima de 100 mm em pontos isolados.