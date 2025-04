Defesa Civil alerta para possibilidade de tempestade em Porto Alegre entre segunda e terça-feira

Porto Alegre poderá ter uma nova tempestade entre o final da manhã desta segunda-feira (7) e o final da madrugada de terça-feira (8), segundo alerta preventivo divulgado pela Defesa Civil de Porto Alegre. A instabilidade será provocada pela formação e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica sobre o Rio Grande do Sul, que poderá provocar chuvas intensas, rajadas de vento e queda de granizo na Capital. De acordo com o Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil (Cemadec) e a Catavento Meteorologia e Meio Ambiente, os acumulados de precipitação podem ultrapassar os 40 milímetros, com possibilidade de rajadas de vento superiores a 60 km/h e queda ocasional de granizo.

A Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae) mantém as equipes mobilizadas durante o período, prontas para atuar em ações de resposta rápida, caso necessário. A Defesa Civil recomenda que a população evite enfrentar o mau tempo, mantenha-se afastada de áreas alagadas, arroios e rios, e que moradores de regiões de risco busquem abrigo seguro ou dirijam-se aos locais de acolhimento disponibilizados pela prefeitura. Também é fundamental manter distância de postes, árvores e placas de sinalização, que podem ser derrubados pelos ventos.



Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193. O órgão segue monitorando as condições climáticas, e novas atualizações poderão ser divulgadas conforme necessário.



A segunda-feira começou com sol entre nuvens e temperatura mínima de 18 graus. A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há potencial para chuvas em todas as regiões de Porto Alegre, com acumulados entre 10 e 25 milímetros. As precipitações devem se intensificar à noite, com ventos de leste e rajadas que podem ultrapassar os 60 km/h.

A terça-feira será marcada por chuva intensa durante a madrugada e manhã, com acumulados de até 20 milímetros, acompanhados de descargas elétricas e possibilidade de granizo. A tendência é que a chuva perca força no início da tarde. As temperaturas variam entre 18 e 21 graus, com ventos de leste, na faixa de 15 km/h.

Na quarta-feira (9), o tempo segue nublado, com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia, acumulando até cinco milímetros. Os ventos sopram de noroeste, com intensidade de 10 km/h, e temperaturas entre 17 e 25 graus.