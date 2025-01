Em solenidade de posse, Melo destaca união para reconstruir Porto Alegre

O prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e a sua vice, Betina Worm (PL), foram empossados nesta quarta-feira (1) em solenidade ocorrida na Câmara Municipal. Na cerimônia ocorrida no Parlamento, Melo destacou a necessidade de união para reconstruir Porto Alegre após as cheias que atingiram a Capital e o Rio Grande do Sul em maio de 2024. “Só há um caminho neste momento para recuperar o Rio Grande e as nossas cidades: muita união, muita força e muita fé”, afirmou o prefeito, que reconheceu também o trabalho dos voluntários na enchente.

Ainda no âmbito da tragédia climática, o governador em exercício do RS, Gabriel Souza (MDB), marcou presença na posse do correligionário e apontou as ações conjuntas a serem desenvolvidas entre o Estado, a prefeitura e a União. No destaque está o recurso de R$ 6,5 bilhões encaminhado pelo governo federal para a construção de um sistema de proteção contra enchentes na Região Metropolitana de Porto Alegre, em que cerca de R$ 2,5 bilhões serão para a construção de uma estrutura no Arroio Feijó.



“2025 será um ano de muitas parcerias. O governo do Estado tem trabalhado junto com o governo federal e os municípios gaúchos, inclusive com a prefeitura da Capital, exatamente para que possamos trabalhar com muito afinco e competência para entregar soluções e melhorias na qualidade de vida das pessoas, tornando o Rio Grande do Sul um estado mais resiliente e preparado para as mudanças climáticas que estamos vivendo”, afirmou o governador em exercício.



Melo, por sua vez, completou a sua fala na Câmara declarando que este “não é o mesmo governo, é um novo”. “Um governo com aprendizado, com um prefeito mais 'casca dura', que enfrentou o Covid-19 e uma das maiores tragédias climáticas do mundo e a maior tragédia climática do Brasil”, disse o prefeito.

Em entrevista coletiva concedida após o seu pronunciamento, Melo apontou as primeiras medidas após ser reempossado, com uma agenda no bairro Glória já na manhã desta quinta-feira (2), seguida por uma reunião com secretários. Para a próxima semana, o prefeito afirmou que deve convocar a Câmara para que seja apreciada uma proposta de reforma administrativa.



Melo ainda comentou aquele que deve ser um dos projetos mais polêmicos de 2025: a concessão do Dmae. Sobre esta proposta, que o prefeito defende desde a campanha eleitoral que venceu em 2020, disse que deve um projeto de lei deve ser enviado ao Parlamento ainda em fevereiro deste ano, em que se inicia a temporada legislativa. Conforme o chefe de Executivo, ainda não está decidido se a concessão será total ou parcial do departamento.



Ainda neste sentido, declarou que pretende manter uma boa relação com a nova legislatura e buscará o diálogo com vereadores de oposição. “Eu nunca forcei a barra nestes quatro anos, e não será diferente agora”, disse.

Melo também defendeu a democracia e a importância da liberdade de expressão no regime democrático. "Que um parlamentar ou qualquer um do povo que diga: 'eu defendo a ditadura', ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão. Mas eu também quero que aquele que defenda o comunismo, o socialismo, que não acredita na democracia liberal, não seja punido, porque isso é liberdade de expressão", sustentou.

Na sequência, o prefeito reeleito se dirigiriaà cerimônia na Usina do Gasômetro, mas em função da falta de luz no local e do alagamento da cidade, o prefeito decidiu suspender o ato e foi ao Centro Integrado de Comando da Cidade para avaliar a situação da Capital e orientar as providências.