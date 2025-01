Chegada de 2025 é celebrada com queima de fogos e shows no Parque da Harmonia

Porto Alegre recebeu 2025 com uma grande festa no Parque da Harmonia. Um dos momentos mais aguardados pelo público foi a queima de fogos de aproximadamente oito minutos. Respeitando a legislação, os fogos com baixo ruído foram lançados de três pontos: dois dentro do Guaíba e um ponto no Parque Harmonia.

A festa no Parque da Harmonia reuniu milhares de pessoas em uma festa gratuita que marcou a chegada do novo ano. Desde o início da noite do dia 31 de dezembro, o parque foi sendo ocupado pelos porto-alegrenses que assistiram os fogos que iluminaram o céu da Capital. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo comemorou a chegada de 2025 ao lado da primeira-dama Valéria Leopoldino. "Depois de tudo o que vivemos em 2024, é emocionante ver o público celebrando com otimismo, dançando, sorrindo e compartilhando momentos com quem mais amam na chegada de um novo ciclo. Que 2025 chegue repleto de realizações para a Capital e sua gente", disse o prefeito.

O público conferiu as apresentações de artistas nacionais e locais. Entre os destaques anunciados para o evento estavam Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua, Alma Gaudéria, Luiza Barbosa, Estado Maior da Restinga, DJ Capu, e as bandas Gangster, DKG, A Figa e Viny. A segurança foi reforçada com o apoio da Brigada Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil e de seguranças privados. Ambulâncias, postos médicos e banheiros foram colocados para atender o público.

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) recolheu 11 toneladas de resíduos na operação especial de limpeza pós-Réveillon feita nesta quarta-feira, (1º). Os serviços de coleta e varrição foram executados no entorno do Parque Harmonia, nas avenidas Loureiro da Silva, Augusto de Carvalho, Edvaldo Pereira Paiva, João Goulart, rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, nos trechos 1 e 3 da Orla do Guaíba. Vias do bairro Cidade Baixa também foram contempladas. Os itens mais encontrados foram garrafas, embalagens, restos de frutas e comidas.

O trabalho teve início às 3h e se estendeu até por volta das 7h30min. Cerca de 100 garis foram convocados para o serviço, auxiliados por um caminhão compactador. Os materiais recolhidos serão encaminhados ao aterro Sanitário de Minas do Leão. A limpeza interna do Parque Harmonia seria executada pela concessionária GAM3 Parks.