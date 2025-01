Parque Harmonia deve receber mais 200 mil pessoas para festa de Réveillon

Pela primeira vez, a festa de Réveillon de Porto Alegre será realizada no Parque Harmonia. Na tarde desta segunda-feira (30), as equipes fazem os últimos ajustes, que incluem a instalação de quatro torres de luz no palco, além de equipamentos de som e lixeiras. Mais de 200 mil pessoas devem participar da celebração, conforme a expectativa da GAM3 Parks, concessionária que administra o espaço.



“Às vezes, as pessoas comentam que a festa não será mais na orla, mas não deixa de ser. Todo o contexto vai girar em torno da Orla do Gasômetro”, reforça a diretora da GAM3 Parks, Carla Deboni. A queima de fogos terá duração de oito minutos, com uma estrutura próxima ao palco e outras duas flutuantes no Guaíba.

A abertura dos portões acontece às 17h horas desta terça-feira (31), com previsão de encerramento às 3h de 1° de janeiro de 2025. A entrada será realizada por entrada pelo Pórtico das Missões (acesso A) ou pela Casa do Gaúcho (acesso E). Já a saída ocorrerá pelos demais pórticos e acessos do parque.



Mesmo gratuita, a entrada contará com o sistema de segurança de catracas e a população será revistada. O esquema inclui efetivos da Guarda Municipal e da Diretoria Geral de Fiscalização, ambos da Secretaria Municipal de Segurança, além da Brigada Militar da Polícia Civil e da equipe privada da administração do espaço.

Alimentos de consumo próprio são permitidos, incluindo uma garrafa de espumante/champanhe. Não é possível, no entanto, o ingresso com itens de churrasco e itens cortantes, como espetos, facas e copos de vidro. Cadeiras de praia também são bem-vindas.



“As pessoas poderão levar os seus coolers, bem como suas cadeiras (na área gratuita). Uma coisa é o consumo próprio, outra coisa é a revenda do cooler, isso não será permitido dentro do parque”, explica. Conforme a prefeitura de Porto Alegre, food trucks estarão disponíveis para atender à demanda de alimentação durante o evento. Haverá também uma área vip com camarote, os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla, os valores variam entre R$ 120,00 a R$ 180,00.

Ingressos para área vip podem ser adquiridos na plataforma Sympla e variam entre R$ 120 e R$ 180 Tânia Meinerz/JC



Além do novo espaço, o palco de 12 metros de altura já chama atenção de quem circula ao redor do Harmonia. Quem não conseguir se aproximar da estrutura, também poderá acompanhar os shows por meio de três telões. Dois ficarão no palco e outro na direção da orla. A espera pelo Ano Novo será animada por diversas atrações musicais locais e nacionais: Lauana Prado, Só Pra Contrariar, Papas da Língua, Alma Gaudéria, Luiza Barbosa, Estado Maior da Restinga, Gangster, DKG, A Figa, Viny e DJ Capu.



O espaço conta com mais de 200 lixeiras, com o serviço interno de limpeza realizado pela concessionária e o entorno pela prefeitura da Capital. Serão mais de 250 banheiros químicos, além das estruturas fixas, como as da Casa do Gaúcho. Para que a festa ocorra com tranquilidade, o processo de organização começou ainda antes do Natal, com mais de mil profissionais envolvidos.

Trânsito terá esquema diferenciado

Estarão operacionais as paradas de ônibus da avenida Mauá com a rua Gen. Bento Martins, que atende as linhas M21 e M31 e C5, e da avenida Loureiro da Silva, em frente ao Colégio Parobé, que recebe as linhas M10 e M98, no sentido Centro/bairro. Além disso, oito carros extras atenderão a saída do evento, às 3h, nos eixos Norte, Leste e Sul.



Avenida Edvaldo Pereira Paiva - A partir das 7h do dia 31, estará bloqueada em ambos os sentidos, entre a rótula do Gasômetro e a Rótula das Cuias. O desvio sentido centro/bairro acontece pela rua Loureiro da Silva. Já no sentido bairro/centro será permitido o acesso de veículos ao estacionamento do parque da Harmonia tanto pela Edvaldo Pereira Paiva quanto pela rua Otávio Francisco Caruso da Rocha via Augusto de Carvalho.



Avenida Augusto de Carvalho - A partir da tarde do dia 31, será bloqueada na esquina da Loureiro da Silva. Os condutores que desejarem acessar a área do evento a partir do centro devem seguir pela Loureiro da Silva, rua Antônio Klinger Filho, Borges de Medeiros e Aureliano de Figueiredo Pinto, escolhendo um dos acessos.



Táxis e Aplicativos - Na avenida Loureiro da Silva, nas proximidades da Receita Federal, será instalado um ponto de embarque e desembarque para táxis e veículos por aplicativos. Além disso, outros pontos de táxi estarão situados na Augusto de Carvalho, na Rótula das Cuias e na rua Ibanor Tartarotti. Já os pontos exclusivos para embarque e desembarque de aplicativos estão localizados na Augusto de Carvalho e na Loureiro da Silva.

Estacionamento

O estacionamento no local é pago, com 1,2 mil vagas disponíveis no Parque Harmonia. Os pontos de entrada são via Casa do Gaúcho, via Rótula das Cuias e Setor Leste (avenida Augusto de Carvalho).