Cerca de 700 mil veículos devem passar pela Freeway no Réveillon

Comemorar a passagem do ano e o início de um novo ciclo na praia é uma tradição seguida à risca por milhares de gaúchos de diversas regiões do Estado. Por conta disso, espera-se um intenso movimento de veículos nas rodovias do Rio Grande do Sul nos próximos dias. Na Freeway, no trecho que liga Porto Alegre ao Litoral Norte, a previsão é que circulem cerca de 700 mil carros entre esta quinta-feira (26) e a próxima (2).

Conforme estimativa da CCR ViaSul, empresa responsável pela rodovia, 79 mil veículos devem passar pelo trecho já nesta sexta (27). O fluxo segue intenso no sábado (28) com leve redução para 72 mil condutores. De domingo (29 a terça-feira (31), o volume diário fica na casa dos 32 mil automóveis, seguindo em diminuição na quarta (1º) e quinta-feira (2), com 19 e 31 mil carros, respectivamente.

Para a volta, no sentido rumo à Capital, o fluxo já começa acentuado na quarta (1º), primeiro dia de 2025, com aproximadamente 85 mil veículos. Na quinta, deve ser registrado o recorde de passagens deste Réveillon: mais de 100 mil motoristas são esperados para retornar à Região Metropolitana.

Pela BR-386, que conecta Canoas ao Noroeste do Estado, o trânsito também será intensificado. Segundo a Concessionária, serão quase 210 mil veículos entre os dias 26/12 e 02/01, com maior movimento em direção à Porto alegre, com pouco mais de 108 mil motoristas.

Ao todo, no decorrer desses seis dias, 2 milhões de veículos devem utilizar alguma das quatro rodovias administradas pela empresa (BRs 101, 386, 448 e Freeway). Não está prevista a liberação de acostamentos.

Em relação aos horários, a CCR ViaSul recomenda que os motoristas peguem a estrada antes das 6h e após as 19h entre os dias 27 e 29 (sexta a domingo). Já nos dias 30 e 31 (segunda e terça), os melhores horários são após o meio-dia.

Para o retorno, no dia 1º, a orientação é trafegar antes das 8h. No dia 2, deve ser registrado fluxo intenso durante todo o dia, e, por isso, a indicação é de que, dentro do possível, os clientes utilizem a rodovia apenas no dia 3 (sexta-feira), antes das 9h e depois das 20h.