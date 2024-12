Rodoviária de Porto Alegre prevê um público de 25 mil passageiros no Réveillon

Para comemorar o Réveillon de 2025, cerca de 25 mil pessoas deverão deixar Porto Alegre via Rodoviária. O número será semelhante ao que ocorreu no Natal, porém, com mudança nos destinos que deverão ser na grande maioria em direção ao Litoral Norte. A projeção é do diretor-geral da Estação Rodoviária de Porto Alegre, Giovanni Luigi.

Linhas de ônibus colocam 300 horários para o Litoral



De acordo com o diretor-geral da Rodoviária, Giovanni Luigi, 300 horários têm saído por dia em direção às praias gaúchas. “Deveremos ter um acréscimo, somando o fluxo de pessoas nesta sexta-feira (27) e no sábado (28), nos movimentos de saída, mais 300 horários”, informa.

Luigi diz que as pessoas devem comprar as suas passagens de ônibus com antecedência para evitar problemas. “Esse procedimento deve ser feito não só agora, mas em janeiro e fevereiro de 2025, período de férias escolares, veraneio, que procurem comprar com antecedência”, aconselha.



Ele destaca que as passagens podem ser compradas com antecedência (ida e volta) via aplicativo, ou pela Internet, direto no site da rodoviária . Há ainda a possibilidade da compra nos guichês e nos terminais de autoatendimento na própria rodoviária de Porto Alegre.

Nesta quinta-feira (26), no período da manhã, o movimento nos guichês da rodoviária era considerado normal. Havia também pessoas buscando informações adicionais junto aos funcionários. Ainda em decorrência das enchentes ocorridas em abril/maio deste ano, os guichês de ônibus para outros destinos fora do Rio Grande do Sul estavam cobertos com tapumes. Segundo o diretor-geral da Rodoviária, o local passará por reformas.