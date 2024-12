Rodovias gaúchas têm movimento intenso no retorno do feriado de Natal

Os motoristas que retornam para Porto Alegre após o feriado de Natal encontram rodovias movimentadas nesta quinta-feira (26). Na BR-290, a Freeway, que liga as praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o fluxo de veículos foi intenso nas primeiras horas do dia. A previsão é que retornem 36 mil veículos em direção a Porto Alegre. Em direção as praias gaúchas e catarinenses, a CCR ViaSul estima a saída de 57 mil carros.

O tráfego também foi acentuado nos trechos da BR-116 e na BR-448, a Rodovia do Parque. Por volta das 9h, na Freeway, 6.869 carros haviam passado pelas praças de pedágio de Gravataí e de Santo Antônio da Patrulha. A CCR ViaSul, concessionária que administra a BR-290, contabilizava a passagem de 25 automóveis por minuto na rodovia.

A Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) divulga no final da manhã o seu balanço de retorno do feriado de Natal. Na BR-116, houve momentos de lentidão na região de Canoas, Esteio e São Leopoldo. Na RS-040, em Viamão, o trânsito, por vezes, ficou lento no pedágio de Águas Claras e na região de Capivari do Sul. O reflexo dessa lentidão pode ser verificado na Lomba do Sabão e na chegada em Porto Alegre pela avenida Bento Gonçalves, na região do bairro Agronomia.

Com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, a CCR ViaSul informou que nesta quinta-feira não estava prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. Porém, a medida poderá ser avaliada pela concessionária como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos ocorre quando do acionamento do amarelo piscante presente ao longo da rodovia.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões. A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que resulta em sete pontos na CNH e multa de R$ 880,41.