Trensurb retoma operação até a Estação Mercado, em Porto Alegre

Após quase oito meses de trabalhos de restauração das ferrovias atingidas pelas cheias, a Trensurb voltou a operar o trajeto completo, incluindo o trecho entre Novo Hamburgo e o Mercado Público de Porto Alegre, nesta terça-feira (24). A retomada foi celebrada com uma cerimônia realizada na estação final da Capital, na manhã da véspera de Natal.

Ao todo, foram gastos R$ 164 milhões de recursos federais nas obras, que incluíram o restabelecimento de energia elétrica, além da recuperação predial, dos sistemas de acessibilidade, dos veículos de manutenção, dos sistemas de sinalização, da bilhetagem eletrônica, entre outros. Segundo o diretor-presidente da empresa pública, Nazur Garcia, a estimativa de que o total de recursos necessários para deixar tudo nas mesmas condições pré-enchente chegue a casa dos R$ 300 milhões.

"Nós já recebemos metade desse valor em caráter extraordinário, mas agora também temos o nosso orçamento ordinário, que para o ano que vem está em torno de R$ 130 milhões de custeio para manutenção do sistema e R$ 20 milhões em investimentos", explicou Garcia.

Nesse sentido, Vanessa Rocha, diretora de administração e finanças da Trensurb, ressaltou que há um pedido de recursos junto ao governo federal que talvez seja liberado nos próximos dias. "Hoje estamos dando esse primeiro passo, mas a reconstrução continua. É possível que saia uma nova medida provisória do governo federal essa semana ainda, cerca de R$ 60 milhões, para uma segunda etapa", afirmou a dirigente.

Para a sapucaiense Josiane Nunes, 35 anos, a possibilidade de voltar a fazer o trajeto diário ao trabalho na Capital em 10 minutos, em vez dos 30 necessários na utilização de ônibus, foi um presente do Papai Noel. "Estava todos esses meses sem chegar até aqui com o trem. É maravilhoso, depois dessa enchente toda, é uma gratificação muito grande e um orgulho de ser gaúcha", festejou a atendente.

Com a mochila cheia de presentes e um travesseiros debaixo do braço, a funcionária pública Verônica Sydow, 40 anos, comemorava a retomada do serviço do trem até o centro de Porto Alegre. A caminho de passar a noite de Natal na casa dos pais, em São Leopoldo, ela foi uma das primeiras passageiras a voltar a usufruir do trajeto completo do meio de transporte fortemente atingido pelas cheias de maio.

Funcionária pública Verônica Sydow foi uma das primeiras e embarcar na manhã desta terça-feira EVANDRO OLIVEIRA/JC

Entenda como será a operação da Trensurb

A fim de dar continuidade às obras, a empresa informa que o trabalho de reconstrução da via férrea seguirá por mais seis meses. Durante esse período, para assegurar o progresso contínuo das obras, o serviço de transporte será complementado pelo uso de ônibus em horários específicos, no trecho entre as Estações Farrapos e Mercado: após às 20h, de segunda a sábado, e aos domingos, das 5h às 23h.





Trensurb opera diariamente, das 5h às 23h.



Segunda a sábado:

5h às 20h – Serviço completo com trem – trecho Novo Hamburgo-Mercado

20h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)



Domingos:

5h às 23h – Serviço com trem Novo Hamburgo-Farrapos

• Viagem complementada com ônibus no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária – somente no sentido Mercado)



Ônibus (linha circular):

O transbordo trem-ônibus será realizado na Estação Farrapos. Os ônibus seguem em linha circular, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado, retornando, depois, diretamente a Farrapos. O serviço é gratuito.



Estação Farrapos (sentido sul, atendendo as estações São Pedro, Rodoviária e Mercado)

Segunda a sábado:

20h à 0h10

Domingos:

5h30 à 0h10



Estações São Pedro e Rodoviária¹ (somente sentido Mercado); Estação Mercado² (trajeto direto até a Estação Farrapos)



Segunda a sábado:

20h às 22h45³

Domingos:

5h30 às 22h45³



¹ Paradão da Av. Castelo Branco, junto à Estação Rodoviária

² Parada na Av. Júlio de Castilhos, junto ao Mercado Público, próximo à esquina com o terminal Parobé

³ Após 22h45, somente desembarque



Feriados de Natal (25) e Ano Novo (1º):

O trajeto de trem será completo entre as estações Novo Hamburgo e Mercado, das 5h às 20h; após, os ônibus complementam a viagem no trecho Farrapos-Mercado (atendendo São Pedro e Rodoviária). A grade horária de intervalos entre viagens será a de domingos e feriados.