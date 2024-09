Trensurb volta a funcionar em Porto Alegre após 4 meses suspenso

Emocionado, o morador de Novo Hamburgo Sandro Correa, 54 anos, desembarcou de trem pela primeira vez em Porto Alegre desde o fechamento da Trensurb, em maio deste ano, por causa das enchentes que atingiram a Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele foi um dos primeiros passageiros a chegarem até a Estação Farrapos nesta sexta-feira (20), com a retomada oficial do trajeto até o local na zona norte da Capital que passou por intensa recuperação ao longo dos últimos quatro meses.



Segundo o presidente da empresa pública, Ernani Fagundes, para se chegar a este momento precisou-se do envolvimento de todos os funcionários e do auxílio da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.





Para a liberação do trecho até o Centro da Capital - às estações São Pedro, Rodoviária e Mercado - prevista para o dia 24 de dezembro , Fagundes explica que dependem da recuperação de uma das suas subestações de energia. "Graças a esse relacionamento, nós conseguimos adquirir equipamentos que não existem no Brasil. A grande dificuldade que nós tínhamos de retomar a operação era o mercado e a indústria ferroviária abandonada pelo nosso País a partir do momento em que ele optou pelo rodoviarismo", afirmou o dirigente na coletiva de imprensa.

"Eu e a diretora Vanessa (Rocha) fizemos várias reuniões a Brasília para conseguir liberar contratações e recursos. O governo Lula aportou, desde o primeiro momento, R$ 164 milhões à Trensurb. Temos capacidade técnica, temos 52 engenheiros, temos como fazer bons projetos, mas esbarramos na dificuldade com o mercado fornecedor", detalhou. Ao todo, o custo da reconstrução deve superar os R$ 400 milhões.

Entre os beneficiados pela liberação está a diarista Regina Moraes Duarte, 55 anos, de Novo Hamburgo, que chegou a levar mais de três horas para cumprir um trajeto que normalmente não passa de uma hora: "Estava muito difícil ir até Canoas para tomar um ônibus até centro de Porto Alegre e ainda pegar mais um ônibus ou um Uber para chegar no trabalho".



O percurso, que passa pelas estações Fátima, Niterói, Anchieta e Aeroporto, entre Canoas e Porto Alegre, voltou a funcionar das 5h às 23h, com intervalos de 15 minutos. A tarifa tem valor de R$ 4,50 e inclui o transbordo de ônibus até o Centro (do ponto ao lado da Estação Farrapos ao terminal Júlio de Castilhos, no Centro Histórico). Entre os beneficiados pela liberação está a diarista Regina Moraes Duarte, 55 anos, de Novo Hamburgo, que chegou a levar mais de três horas para cumprir um trajeto que normalmente não passa de uma hora: "Estava muito difícil ir até Canoas para tomar um ônibus até centro de Porto Alegre e ainda pegar mais um ônibus ou um Uber para chegar no trabalho".

Trensurb oferecerá serviço de ônibus entre as estações Farrapos e Mercado



Complementando as viagens de metrô, o serviço de ônibus fretados pela Trensurb no município de Porto Alegre será entre as estações Farrapos e Mercado (Terminal Júlio de Castilhos), com uma parada para desembarque na Estação São Pedro no sentido Farrapos/Mercado e para embarque, na mesma estação, no sentido Mercado/Farrapos. Vale destacar que não há cobrança de passagem nos ônibus.



Partidas Terminal Júlio de Castilhos/Centro de POA: Viagens com destino à Estação Farrapos, com paradas apenas para embarque na Estação São Pedro, das 5h30 às 22h45. O embarque e desembarque próximo à Estação Mercado é realizado no terminal Júlio de Castilhos, em parada devidamente identificada.



Partidas do Terminal Farrapos: Viagens com destino ao Terminal Júlio de Castilhos/Centro de POA, com paradas apenas para desembarque na Estação São Pedro, das 5h20 às 00h10. O embarque e desembarque na Estação Farrapos é feito no terminal de integração da estação.