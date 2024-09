JC Te Lembra: fumaça prejudica qualidade do ar, aeroporto de Torres e Acampamento Farroupilha

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

prejudicou consideravelmente a qualidade do ar na capital gaúcha A fumaça das queimadas que ocorrem em diversas regiões do País chegaram ao Rio Grande do Sul nesta semana. O fenômeno, ocasionando, inclusive, no retorno do uso de máscaras por parte da população.

investimento de R$ 3 bilhões para construção de um data center Governador Eduardo Leite anunciouno município de Eldorado do Sul. O projeto ocorre em parceria com a empresa Scala Data Centers e tem como ambição ser o passo inicial para a consolidação de uma verdadeira “cidade dos data centers”.

fundo para a gestão dos recursos Governo federal anunciou a criação de umutilizados no sistema para a contenção de cheias no Estado.

aeroporto de Torres, no Litoral Norte aeroporto de Canela, na Serra Gaúcha A Infraero iniciou nesta semana as primeiras obras no, para viabilizar a operação de voos comerciais no local. Empresa também assinou ordens de serviço que permitem o início das primeiras obras no

arrecadação de 2 mil toneladas de insumos O Acampamento Farroupilha segue acontecendo a todo vapor no Parque Harmonia. A edição deste ano prevêàs vítimas das cheias no estado.