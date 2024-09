Governo federal criará fundo para gerir recursos de sistema contra cheias no RS

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou nesta quarta-feira (11) em Porto Alegre a criação de um fundo para a gestão dos valores que serão usados na criação de um sistema para a contenção de cheias em âmbito estadual, com obras de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Até dezembro, está garantido o montante inicial de R$ 6,5 bilhões.

O gerenciamento dos recursos será feito por um Conselho Executivo com a participação dos governos federal e do Estado. “Todo ele (o recurso) será imediatamente transferido assim que tivermos o fundo criado, e recursos adicionais poderão ser feitos, daquilo que não for executado até dezembro e precisaria de uma nova lei para excepcionalizar esses gastos”, explicou Costa.

O ministro também pontuou a necessidade de uma gestão “centralizada e profissionalizada” para a gestão do fundo, cujos recursos serão aplicados pelo governo do Estado na realização das obras previstas, e cujo emprego será monitorado pelo governo federal. O montante será aplicado em mais de 40 municípios gaúchos para reduzir os riscos de alagamentos, enchentes e inundações Desse total, R$ 2 bilhões serão destinados à recuperação ou readequação de equipamentos de proteção, como bombas de escoamento.

O anúncio foi feito na Superintedência do Banco do Brasil, local utilizado, nos últimos quatro meses, como sede do Ministério Extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Com o fim, nesta quinta-feira (12), da Medida Provisória que instituiu a criação do Ministério, a Secretaria da Reconstrução passará a funcionar no âmbito da Secretaria-Executiva da Casa Civil, com atuação prevista até dezembro e terá o comando de Maneco Hassen (PT). O ministro Paulo Pimenta (PT), que vinha comandando a pasta, retornará ao comando da Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom/PR).

Costa e Pimenta apresentaram o balanço das ações lideradas pelo ministério para a recuperação do Rio Grande do Sul. O evento, que começou com um atraso de mais de uma hora, também teve a participação dos ministros Jader Filho (MDB), das Cidades, e Waldez Góes (PDT), da Integração Nacional, além do governador Eduardo Leite (PSDB) e do presidente da Famurs, Marcelo Arruda (PRD), e outras autoridades.

Em quatro meses de atuação, os ministros afirmaram que o governo federal disponibilizou um total de R$ 97,8 bilhões, dos quais R$ 40,4 bilhões já foram aplicados em investimentos, transferências e antecipações de recursos extraordinários para o Rio Grande do Sul.

O balanço foi feito citando ações divididas em emergência e salvamento, repasses a municípios, ajuda ao governo do Estado e prefeituras, ajuda a pessoas, políticas de habitação, crédito subsidiado para empresas, apoio ao emprego, prorrogação para o pagamento de tributos e ressarcimento de créditos tributários, descontos em dívidas e novos financiamentos a agricultores, reforma e reconstrução de escolas municipais e estaduais, reforma de unidades de saúde e hospitais, mobilidade urbana, cultura e a contenção de cheias.