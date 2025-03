PSDB publica vídeo de Eduardo Leite em clima de pré-campanha à presidência

O PSDB nacional publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (12), um vídeo do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que indica o que a executiva do partido tem afirmado há tempos: o gaúcho deve ser candidato à presidência da República em 2026. A publicação ocorreu em meio a tratativas da legenda de se fundir com outro partido, e dois dias após a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se desligar do PSDB e filiar-se ao PSD de Gilberto Kassab, com a consequência de os tucanos terem agora apenas dois gestores de estados no Brasil – além de Leite, o chefe do executivo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel. No vídeo, o governador gaúcho fez críticas aos últimos governos federais, do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu antecessor Jair Bolsonaro (PL). Também disse que o PSDB tem “coragem e competência para colocar o País nos eixos” e, em referência à gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB, 1995-2002), afirmou que o partido “fez uma vez, e vai fazer de novo”. “Os últimos governos se preocuparam em atacar um ao outro, e pouco cuidaram de defender o Brasil. Agora, o pior inimigo do povo, a inflação, está de volta, e a violência, em muitas regiões, está batendo na porta. Os brasileiros querem mais solução e menos briga política. O PSDB tem coragem e competência para colocar o País nos eixos. A gente já fez uma vez, e vai fazer de novo. É hora de colocar o Brasil em primeiro lugar”, afirmou Leite na publicação.