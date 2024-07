Eduardo Leite é pré-candidato à presidência da República, afirma presidente do PSDB nacional

O governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) é pré-candidato ao Palácio do Planalto nas eleições gerais de 2026 pela federação PSDB-Cidadania, conforme o afirmou à reportagem do Jornal do Comércio o presidente nacional de seu partido, Marconi Perillo. O dirigente esteve em reunião fechada com o chefe do Executivo do Estado nesta quarta-feira (31), no Palácio Piratini, para tratar das estratégias dos tucanos no pleito deste ano.

"Nós estamos todos com ele, por todas as suas qualidades, pela grande gestão que ele fez e continua fazendo no Rio Grande do Sul", disse Perillo em nota à reportagem.

Leite havia renunciado ao cargo de governador do RS em 2022 para disputar as prévias do PSDB à presidência da República. O gaúcho acabou derrotado para o ex-governador de São Paulo João Dória, que posteriormente desistiu da candidatura nas eleições que consagraram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) presidente do Brasil.



Após perder as primárias do partido, Eduardo Leite se candidatou novamente ao governo do Estado e venceu em segundo turno Onyx Lorenzoni (PL). Agora, o político gaúcho pretende alçar voos mais altos em Brasília, tendo em vista, também, que não poderia concorrer novamente ao Executivo do Rio Grande do Sul por ter sido eleito duas vezes seguidas. Aliás, o tucano é o primeiro governador a ser reeleito na história do Estado.