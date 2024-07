Marchezan bate o martelo sobre candidatura em Porto Alegre até quinta (1º)

O ex-prefeito de Porto Alegre Nelson Marchezan Júnior (PSDB) definirá se concorrerá novamente ao Executivo da Capital em 2024 entre esta quarta-feira (31) e a quinta (1º). A informação foi confirmada em nota pelo presidente nacional do partido, Marconi Perillo, que esteve em reunião-almoço fechada com o governador Eduardo Leite (PSDB) nesta quarta para definir estratégias da sigla nas eleições municipais.

“No final (da reunião-almoço), conversamos com Nelson Marchezan Júnior, ex-prefeito, para quem eu”, disse o dirigente na nota à reportagem.Além de sinalização positiva de Marchezan, o, ao qual o partido está federado. No sábado (27), a deputada federal gaúcha Any Ortiz e o vice-presidente da federação Cassiá Carpes marcaram presença na convenção partidária que confirmou o atual prefeito da Capital Sebastião Melo (MDB) como candidato à reeleição.Na ocasião, os, mas que o apoio não era formal por necessitarem articular sua posição nestas eleições junto aos tucanos. Sobre este posicionamento do partido, Marconi Perillo disse: “A decisão que nós tomamos em Porto Alegre certamente será acompanhada pela federação, PSDB e Cidadania. Não há como ser diferente”.