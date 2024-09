Infraero viabiliza início das obras no Aeroporto de Canela

Em reunião realizada na terça-feira (10), a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) assinou as ordens de serviço que viabilizam o início das primeiras obras no Aeroporto de Canela. Foi definido que neste, primeiro momento, a empresa brasileira irá investir cerca de R$8 milhões. A reunião, que ocorreu no Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA), também contou com a participação do diretor do Ministério da Reconstrução do RS, Milton Zuanazzi, e do prefeito de Canela, Constantino Orsolin, além de representantes de empresas da Serra Gaúcha.

Na primeira etapa das reformas, a Infraero instalará equipamentos de iluminação nas duas cabeceiras da pista do aeroporto, visando aumentar a segurança tanto da decolagem quanto da aterrissagem dos aviões. De acordo com o secretário de Turismo de Canela, Gilmar Ferreira, uma empresa já foi contratada para realizar a instalação.

Também será feita uma reforma no terminal de passageiros, que atualmente possui capacidade reduzida. Ferreira acredita que a nova estrutura do terminal pode ser feita em conjunto pela Infraero e por empresas do setor privado, a fim de proporcionar a melhor experiência possível para os passageiros.

Contemplado na segunda etapa das obras, o alargamento da pista de voos do Aeroporto de Canela custará cerca de R$20 milhões à Infraero. A largura da pista passará de 18m para 30m, 6m maior do que o mínimo para atender o modelo de aeronave ATR-72. “A obra aumentará a largura da pista além do planejado no primeiro momento justamente para que no futuro próximo nós possamos fazer outras melhorias”, explica Ferreira.

Segundo o secretário de Turismo de Canela, a Infraero recebeu a sugestão de iniciar as obras da segunda etapa em 21 de outubro, data que também marca a reabertura do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Assim, o Aeroporto de Canela seria fechado no momento em que o aeroporto da Capital tiver condições de operar voos, para evitar que os dois aeroportos fiquem inoperantes em um mesmo período de tempo.

Além disso, segundo o consultor executivo da Associação Comercial Industrial de Canela (ACIC), Ismael Viezze, se as obras da segunda etapa começarem em 21 de outubro, a Infraero terá mais tempo para renovar o licenciamento com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A nova pista do Aeroporto de Canela deve ficar pronta em 60 dias, a partir da data de início das obras.

Ainda de acordo com Viezze, a partir das reformas que serão realizadas, o Aeroporto de Canela conseguirá atingir um fluxo de passageiros maior do que o comum. "A economia da cidade depende muito do Turismo, e o aeroporto reformado trará benefícios econômicos e sociais", explica. Ferreira complementa que, como a Serra Gaúcha passará a receber aeronaves de maior porte, será possível atrair turistas de outros estados do País.