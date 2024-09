Pneumologista alerta para qualidade do ar no RS; veja como se proteger

A fumaça de queimadas que ocorrem em diversas regiões do País já há algum tempo cobre também o Rio Grande do Sul. O ar adquiriu uma concentração maior de poluentes, afetando diretamente a saúde de quem o respira.



A pneumologista do Hospital Moinhos de Vento Amanda Guimarães explica que os incêndios florestais liberam substâncias tóxicas como formaldeído, monóxido e dióxido de carbono, e destaca o chamado material particulado fino, que, em razão do seu tamanho microscópico, consegue chegar com facilidade aos alvéolos pulmonares, onde ocorrem as trocas gasosas.

“Ele acaba gerando uma reação inflamatória nas vias aéreas e alguns sintomas, especialmente em pacientes que têm doenças respiratórias predisponentes”, afirma a médica, citando que quadros de asma ou de doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, podem ser agravados a partir da inalação dos poluentes, causando piora em problemas como tosse, falta de ar e chiado no peito.



Pessoas sem diagnósticos prévios também podem apresentar sintomas como os de uma crise de asma devido à inalação da fumaça. "É bem importante frisar que essa é uma época que temos aumento de infecções respiratórias, [...] então isso pode se confundir com os efeitos causados pela fumaça”, comenta Amanda, que reforça a necessidade da busca por atendimento médico.



Também a proximidade do local de emissão da fumaça, a quantidade inalada e os tipos de materiais envolvidos na reação de queima podem alterar o quão graves serão os quadros dos pacientes.

Cuidados com a qualidade do ar

Nesta terça-feira (10), o Ministério da Saúde publicou recomendações para que problemas causados pela fumaça sejam evitados. Além da diminuição do tempo em ambientes abertos, para menor exposição aos poluentes, a hidratação constante é de grande importância, uma vez que as mucosas nasais, orais e oculares podem enfrentar secura e irritação em contato com as substâncias tóxicas.

Para quem já sofre de problemas cardíacos, respiratórios ou imunológicos, o direcionamento é que a assistência médica seja reforçada, para indicações específicas e até mesmo mudanças nos tratamentos existentes.

Amanda também comenta sobre o uso de máscaras. "Não tem uma recomendação geral, é avaliado cada caso", afirma. Vale ressaltar que pessoas que precisam utilizar máscaras devem ainda atentar ao tipo de equipamento, dando preferência a máscaras que filtrem o material particulado fino, como as N95 ou PFF2, mais eficientes, por exemplo, que máscaras cirúrgicas simples.