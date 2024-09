Acampamento Farroupilha prevê arrecadação de duas mil toneladas de insumos às vítimas das cheias no RS

Pelo segundo ano consecutivo, o Acampamento Farroupilha potencializa suas ações para ajudar os atingidos pelas cheias no Rio Grande do Sul. Se na edição anterior o foco foram as enchentes que prejudicaram o Interior no início de setembro de 2023, nesta a ideia é garantir donativos aos 471 municípios atingidos pela maior tragédia climática da história do RS, ocorrida em maio deste ano.

Com expectativa de arrecadar 2 mil toneladas de contribuições, a organização da feira espalhou pontos de coletas entre os 187 piquetes montados no Parque da Harmonia, em Porto Alegre. O objetivo é recolher alimentos não perecíveis, produtos de limpeza e itens elétricos e domésticos para as vítimas das chuvas.



Segundo Carla Deboni, diretora da GAM3 Parks, além das 120 atrações culturais, há apresentações com representantes da sociedade, "que vem aqui (no Acampamento) e simplesmente apresentam o seu trabalho". Nos dois palcos principais, 30 shows serão realizados por artistas afetados pelas inundações.

A dirigente lembra que, além da solidariedade, o evento também foca na preservação do meio ambiente, a fim de reduzir os impactos causados pelas enchentes. A própria estrutura da feira teve um prejuízo de R$ 18 milhões com as inundações. A água que passou de 2m de altura no local, prejudicou a parte elétrica, tubulações e gramado, além de ter danificado materiais e veículos utilizados nas obras obrigatórias do parque.

Com o objetivo de evitar o descarte irregular de detritos, serão entregues aos visitantes que levarem materiais recicláveis de descarte uma moeda simbólica e ecológica chamada Ecopila. As cédulas poderão ser utilizadas como dinheiro no comércio e cada nota homenageia figuras de destaque da cultura gaúcha, agregando potencial cultural à iniciativa. Paixão Côrtes e Nico Fagundes estampam os valores de 5 e 10, respectivamente, por exemplo. A iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Montenegro e Pareci Novo já arrecadou mais de 400 toneladas de materiais recicláveis em troca de R$ 100 mil notas desde 2018.

O homenageado do evento, que se estende até o dia 22 de setembro, é Jayme Caetano Braun, ícone da cultura gaúcha, reconhecido como pajador, poeta, músico e compositor. A 42ª tem como patrona Vera Lúcia Menna Barreto, professora aposentada com longa trajetória no movimento tradicionalista.