Resumo da semana: movimento do Carnaval, gripe aviária e reajuste para o magistério

A semana terminou e você perdeu os assuntos mais importantes? O JC Te Lembra, serviço rápido de informação do Jornal do Comércio, está no ar para você se atualizar sem perder tempo.

VÍDEO: Resumo das notícias da semana em 1 minuto

76 mil veículos se deslocando até as praias No Litoral Norte, a ocupação do ramo hoteleiro atingiu o patamar de 90%. As estradas rumo ao Litoral já estão registrando movimento alto em função do Carnaval. Segundo a PRF, o pico do movimento deve acontecer no sábado, com aproximadamente