Banrisul encerra 2022 com lucro líquido de R$ 780 milhões

Impulsionado pelo incremento de 3,1% na sua carteira de crédito, o Banrisul encerrou 2022 com lucro líquido ajustado em 2022, atingindo R$ 780,8 milhões. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (16), o presidente do banco, Cláudio Coutinho, destacou crescimento de 62,9% nos recursos destinados ao segmento rural, de 40% às pessoas físicas e de 27,7% às micro, pequenas e médias empresas.

Do Plano Safra, que tem janela anual contada a partir de junho, já foram liberados 66% dos R$ 7 bilhões disponíveis. Dentro do mix de linhas de crédito para o segmento, a maioria foi destinada a seguros agrícolas e hipotecas. Em relação às operações de suporte a negócios, o dirigente ressaltou que a instituição financeira opta por não trabalhar com large corporates (empresas de grande porte).

“Acreditamos que o risco-retorno não seria favorável para nós. Além disso, temos a missão de alavancar a economia gaúcha, e sabemos que a grande maioria dos empregos são provenientes dos empreendimentos de menor porte”, explicou. Em 12 meses, as operações de crédito comercial pessoa jurídica atingiram um saldo de R$ 8,9 bilhões, lideradas pelas linhas de capital de giro, em especial nas linhas de crédito com fundos garantidores.

Na comparação de dezembro a dezembro, no entanto, houve uma queda de 21,1% do resultado real no ano passado em relação a 2021, que fechou com R$ 990,4 milhões. Essa redução, segundo o dirigente, deve-se principalmente à provisões trabalhistas e à subida rápida da taxa de juros. Tendo em vista que o mercado financeiro trabalha com taxas pré-fixadas para que a captação seja feita posteriormente, Coutinho afirma que “uma aceleração tão rápida da taxa Selic acarreta em uma diminuição dessa margem”.

Números do último trimestre do ano passado, divulgados nesta quarta-feira (15), mostram um lucro líquido ajustado de R$ 251,1 milhões, aumento de 82,1% frente ao período anterior, com rentabilidade de 10,9% sobre o patrimônio líquido. A carteira de crédito alcançou, em dezembro de 2022, o valor de R$ 49,1 bilhões, o que representa 19,7% ou R$ 8,1 bilhões superior ao patamar de dezembro de 2021.

Para 2023, o Banrisul aposta na expansão da carteira de crédito, na ampliação da base de clientes com maior vinculação de produtos e serviços, na continuidade da reprecificação do portfólio, no controle de custos (mesmo com aumento do quadro funcional) e na recuperação gradual da rentabilidade ao longo do ano com melhoras sequenciais.