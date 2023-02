Governador Eduardo Leite anuncia reajuste de 9,45% para o magistério

após reunião com a diretoria do Centro de Professores do Estado do RS (Cpers). O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta terça-feira (15) proposta de reajuste de 9,45% para todos os níveis da educação estadual. A medida foi divulgada no início da noite,

A proposta de reajuste vale também para os aposentados com paridade salarial. Ficariam de fora apenas os servidores aposentados da educação que não possuem paridade salarial. Assim, o projeto beneficiaria 152 mil professores, entre ativos e inativos.

O impacto previsto nas despesas do Estado é de quase R$ 500 milhões anualmente. “A folha salarial do magistério já é de R$ 500 milhões ao mês. É como se fôssemos pagar mais uma folha”, comparou Leite.

“Do ponto de vista fiscal, estamos sendo até ousados, porque estamos confiando que as questões em Brasília (referente à recomposição das perdas do ICMS) vão se resolver. Ou pelo menos terão uma resolução mais positiva para o Estado. Recentemente houve uma decisão do ministro (do STF) Luix Fux que sinaliza uma recomposição das nossas receitas”, disse o governador.

Questionado, o tucano negou a possibilidade de aumento de impostos estaduais para absorver o impacto do reajuste no plano de carreira do magistério. “Não estamos trabalhando na lógica de aumento de qualquer imposto. Estamos trabalhando na realidade existente, estabelecida a realidade anterior às leis complementares 192 e 194 (que alteraram o ICMS). Restabelecida essa receita, o Estado volta a ter perspectiva de equilíbrio financeiro e por isso a gente consegue projetar esses reajustes salariais. As coisas parecem estarem encaminhadas (em Brasília)”, declarou Leite.

A proposta precisa ser encaminhada para a Assembleia Legislativa através de projeto de lei e depende da aprovação dos deputados estaduais. Governo e Cpers se reunirão novamente antes de o Piratini enviar a proposta ao Parlamento.

A categoria demonstrou satisfação com as negociações e a proposta a ser encaminhada pelo governo. “Avançamos satisfatoriamente. O governador nos disse na mesa que teremos um concurso público agora em março, mas ele sinaliza um outro concurso, e isso é muito positivo, porque a categoria está aguardando isso”, completou a presidente do Cpers, Helenir Aguiar Schürer, ao comentar outros temas do encontro para além do reajuste salarial.

Ao sindicato, Leite confirmou a realização de concurso público com 1,5 mil vagas para todos os níveis da educação para a primeira quinzena de março. “E teve de positivo que o próprio governador coloca na mesa que logo depois teremos um novo concurso”, reforçou Helenir.