Veja o funcionamento de serviços em Porto Alegre durante os quatro dias de Carnaval

Metade da próxima semana será ocupada pela folia do Carnaval. Apesar de não ser feriado, está definido ponto facultativo em Porto Alegre entre a segunda-feira (20) e o meio-dia de quarta (22). Com isso, alguns serviços terão alterações em seu funcionamento, dependendo do dia da semana. Para a população não ser pega de surpresa durante estes quatro dias de festa, o Jornal do Comércio preparou um material com os horários de operação dos principais serviços da Capital.

comércio em Porto Alegre poderá abrir durante os dias do Carnaval, mas o trabalho de funcionários durante a terça-feira (21) deverá ser feito mediante Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), afirma o Sindilojas da Capital, em nota.

Mercado Público da Capital não abrirá na terça-feira (21). Já no domingo (19), os restaurantes do local estarão funcionando de acordo com seus horários definidos. Nos demais dias, o Mercado funcionará em horário normal.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, na segunda (20) e terça-feira (21). Na Quarta-Feira de Cinzas (22), o início do expediente será às 12h, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que o transporte coletivo da Capital irá operar com tabela normal de sábado no dia 18; de domingos e feriados, no dia 19; com tabela especial na segunda-feira, 20; e tabela de domingos e feriados no dia 20, terça-feira de Carnaval. Na Quarta-Feira de Cinzas, os ônibus circularão com horários de dias úteis.

A Trensurb informa que na segunda-feira (20) o funcionamento do metrô será conforme a tabela horária normalmente utilizada aos sábados, com intervalos entre trens de 15 a 26 minutos. Na terça (21), os intervalos seguem a tabela horária de domingos e feriados e o período de espera varia entre 20 e 25 minutos. No sábado (18), domingo (19) e na quarta-feira (22), a operação do metrô segue as tabelas horárias normais para cada dia.

Os prontos atendimentos e hospitais do município - Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) - permanecerão abertos 24h. As unidades de saúde e farmácias distritais não funcionam no Carnaval, retomando o atendimento quarta-feira, 22, conforme o horário de abertura de cada serviço.

As unidades dos Correios funcionam normalmente nesta sexta-feira (17) e no sábado (18). Já na segunda-feira (20) e na terça (21), não haverá atendimento nas agências. A retomada das atividades acontece na quarta (22), a partir do meio-dia.