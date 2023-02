Veja quais são os cuidados que os motoristas devem ter ao pegar a estrada no Carnaval

Grande parte dos gaúchos já se prepara para pegar a estrada em direção ao litoral neste feriado de Carnaval. A CCR Via Sul, concessionária responsável por grande parte das vias do Estado, estima que só na FreeWay cerca de 253 mil veículos subirão rumo às praias.

O movimento causado pelo feriado já começa a se intensificar nesta quinta-feira (16). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que cerca de 33 mil veículos começarão a se deslocar hoje em direção ao litoral. O pico do movimento é estimado para acontecer no sábado (18), onde aproximadamente 76 mil veículos se deslocarão até as praias. Já no sentido a Porto Alegre, o ápice do movimento é esperado para acontecer na terça-feira (21), quando cerca de 68 mil veículos retornarão à Capital.

Segundo a concessionaria e a PRF, os horários de maior movimento acontecerão na sexta-feira (17) após as 17 horas; sábado após as 14h; segunda pela manhã e após as 16h; terça após as 16h e na quarta-feira pela manhã.

Visando evitar engarrafamentos, a CCR Via Sul conta que, a depender do fluxo, provavelmente aconteça a liberação do acostamento para auxílio na fluidez do tráfego. E, por isso, a concessionaria reforça aos motoristas algumas orientações sobre a operação: quando, autorizada, é feita do km 1,5 (Osório) ao km 75 (Gravataí) por meio de sinalização com painéis piscantes e placas indicativas às margens da rodovia, além de mensagens nos painéis eletrônicos com orientações aos motoristas sobre como proceder. Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

A PRF também ressalta para que os motoristas trafeguem com alerta, segurança e calma durante os dias e antes de iniciar a viagem realizem vistorias preventivas.

Operações Especiais

Com o objetivo de conter o aumento do número de acidentes, que se elevam nesta época do ano, a PRF dá sequência na Operação Rodovida que conta com um reforço do policiamento nos locais com maior incidência de acidentes.

Já a CCR Via Sul contará com uma campanha de distribuição de pulseirinhas de identificação em suas praças de pedágio. A ação, já tradicional durante a Operação Verão, visa contribuir para a segurança das famílias que vão às praias no intuito de diminuir os casos de crianças perdidas.

Nas rodovias administradas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o destaque fica pelas restrições do tráfego de caminhões nas rodovias estaduais com pista simples durante o feriado de Carnaval. Para preservar a segurança dos usuários das estradas, os veículos de carga não poderão circular nos períodos com maior fluxo de trânsito. A proibição ocorre das 16 horas às 22 na sexta e na terça feira (17/2 e 21/2). Já no sábado e na quarta-feira (18/2 e 22/2), das 6 às 12.