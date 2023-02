Confira programação do Carnaval de rua em Porto Alegre

O Carnaval de rua de Porto Alegre tem atrações acontecendo desde o mês de janeiro, mas recebeu uma programação oficial divulgada, nessa terça-feira (14), pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMCEC), a partir de agendamentos feitos por blocos junto ao Escritório de Eventos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET). Carnaval de rua volta a tomar conta da Capital Após dois anos de interrupção das atividades devido à pandemia da Covid-19, ocom eventos que vão de blocos carnavalescos a ensaio de escola de samba. No total, nove eventos estavam incluídos no calendário da prefeitura, sendo que três deles já aconteceram: dois no último sábado (11) e um, na terça-feira (14). Cronograma do Carnaval de rua de Porto Alegre: Sábado (18) - Carnaval de rua com o Bloco Fusca Azul: Rua Santos Dumont, 710, bairro Floresta. Das 10h às 23h40;

Sábado (18) - Bloco da Praça: Carnaval dos moradores do entorno da Praça Israel, no Menino Deus. Das 8h às 20h; Domingo (19) - Carnaval no Bom Fim: evento na rua Bento Figueiredo entre a rua Felipe Camarão e a rua Ramiro Barcelos. Apresentação com banda de samba. Das 16h às 23h; Domingo (19) - Carna Fuga: evento do Bar Fuga, no 4º Distrito, tendo como atração o Bloco da Laje. Das 12h às 23h59; Domingo (19) – Bailinho da Lopo: Tradicional Carnaval de rua na Cidade Baixa, na Lopo Gonçalves. Das 15h às 22h; Terça-feira (21) – Ensaio de rua: Escola de samba Estado Maior da Restinga. Das 18h às 23h.