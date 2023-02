Blocos de Carnaval correm contra o tempo para ir às ruas da Capital

Após dois anos sem realizar uma das manifestações culturais mais tradicionais da cultura brasileira, devido à pandemia do coronavírus, Porto Alegre está retomando, neste ano, o Carnaval de rua. No entanto, os blocos não retornarão com força máxima às ruas da Capital.

Alguns grupos, inclusive, até suspenderam suas atividades carnavalescas. Mas, neste domingo, o Ziriguidum Batucada Social fará a alegria dos foliões sedentos por festa. O grupo, que vem realizando ensaios abertos durante às terças-feiras no Parque da Redenção, estará na Praça Garibaldi a partir das 17h.

Comemorações como o Bloco da Laje, no fim de janeiro, mostram o desejo de porto-alegrenses por festejar a data. Mais de 20 mil pessoas acompanharam o coletivo pelas ruas da Capital. No entanto, faltando poucos dias para o Carnaval, a programação do restante dos blocos de rua ainda não foi divulgada pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e alguns blocos não sairão às ruas.

"Somos um bloco pequeno e não temos estrutura financeira para fazermos um grande evento. Dependemos da organização da prefeitura, que está se mexendo muito tarde. Independentemente disso, estamos fazendo nossas atividades em feiras de praças", conta o responsável do bloco Ziriguidum, Flávio Muller.

Com a pausa no Carnaval, nos últimos dois anos, alguns blocos deixaram de existir ou não apresentaram condições financeiras para sustentar o evento deste ano, como é o caso do bloco Galo de Porto. Ainda em janeiro, o trio, que animou milhares de foliões durante 10 anos consecutivos na Capital, compartilhou uma nota em suas redes sociais esclarecendo a perda de patrocínio e a falta de recursos. "Vamos buscar reviver essa alegria em futuros carnavais".

Na tentativa de estabelecer um trabalho continuado de estruturação do Carnaval de Blocos para 2023 e 2024, a Secretaria de Cultura está trabalhando na elaboração de um edital de fomento, em parceria com os representantes dos blocos. "O último Carnaval capitaneado pela prefeitura foi em 2020, de lá para cá, muitos blocos tiveram suas atividades interrompidas. Estamos fazendo essa busca ativa para conseguirmos mapear e definir quantos blocos iremos beneficiar com esse fomento direto", explica o secretário de Cultura, Henry Ventura.

A expectativa da prefeitura é lançar o edital a tempo do carnaval deste ano, juntamente para que os blocos consigam utilizar o recurso para execução de suas atividades, que incluem a compra de abadás e instrumentos. Na semana passada, 25 blocos se reuniram com a prefeitura, no auditório do Atelier Livre do Centro Municipal de Cultura, para abordar o tema. Nas vésperas do Carnaval, uma nova reunião deve ocorrer para que sejam ajustados os últimos detalhes do edital.

Segundo o secretário, a ideia inicial é organizar o edital na modalidade de premiação, com objetivo de desburocratizar o acesso aos recursos. "Muitos blocos não possuem documentação e queremos agilizar isso para que eles consigam também acessar os editais de fomento governamental", complementa Ventura. Os blocos também solicitaram a criação de um comitê para facilitar o desenvolvimento do edital com impacto não apenas no carnaval deste ano, mas em outras atividades.

Além da primeira reunião, no dia 31 de janeiro, houve o credenciamento dos blocos junto ao escritório de eventos. Conforme o secretário, desta forma é possível organizar as datas e os espaços da cidade. A Secretaria de Cultura se colocou à disposição para auxiliar na logística das celebrações, com apoio da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), órgãos de segurança e o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Neste domingo, também ocorre o pré-carnaval no Centro Histórico. A Praça Brigadeiro Sampaio recebe uma programação especial com palestras, shows musicais, apresentações de capoeira e samba de roda. O início da programação ocorre às 15h.