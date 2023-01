Semana tem novos governos, Censo do RS e recuo na venda da Refap

Mais um JC Te Lembra está no ar com as notícias que marcaram a semana:

Começam os novos governos em Brasilia e no Rio Grande do Sul. Aqui no Piratini, o governador Eduardo Leite protagonizou cena histórica ao declarar seu amor ao namorado Thalis Bolzan, durante ato em que assumiu o segundo mandato no Piratini.

Em Brasília, declarações sobre a política de preços da Petrobras e revisão da reforma da Previdência fazem a bolsa de valores cair e o dólar subir.

Depois disso, Lula se reúne com ministros para alinhar discurso. Na vida real, gasolina abre o ano em alta, depois recua, com prorrogação da redução de tributos até fim de fevereiro.

Produção da indústria caiu 0,1% em novembro de 2022 no Brasil.

Governo reativa Fundo Amazônia.

Os gaúchos agora são 11 milhões, revela a preliminar do Censo 2022, quase 400 mil a mais que em 2010.

Estiagem castiga lavouras, coloca cidades em alerta e pode ser a pior dos últimos anos, avisam meteorologistas.

Privatização da Refap será extinta. Liquidação da Ceitec deve ter o mesmo destino.

Carrefor transforma mais dois BIG em Atacadão.

Vai para a praia? Te liga:

Reportagem especial do GeraçãoE mostra negócios no Litoral. Textos e vídeos estão aqui no link do GE.

Foto de veranista fazendo um churras na beira da praia, publicada na coluna Começo de Conversa, foi o assunto mais acessado e comentado nos canais do JC. Não viu?

