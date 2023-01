População do RS chega a 11 milhões pelo Censo parcial de 2022

A população gaúcha cresceu em 12 anos, mas pouquinho. Prévia do Censo 2022, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o Rio Grande do Sul chegou a 11.088.065 habitantes no ano passado, 3,7% a mais que os 10.693.929 de 2010, última contagem populacional.

O Estado teve avanço percentual superior ao verificado no total do Brasil, que registrou 207,7 milhões de habitantes em 2022 , alta de 9% em relação aos 190,7 milhões de 12 anos antes.

São 394.136 pessoas a mais, algo como uma Canoas (339.133 pessoas), terceira cidade mais populosa, e quase uma localidade de Cacique Doble, com 4.602 habitantes, juntas.

Os dados, que ainda podem mudar, pois o Censo não foi completado, mostram que 207 cidades tiveram aumento dos residentes, enquanto 289 estão com uma população menor no período.

Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e segunda maior população, ostentou o maior crescimento em número absoluto de moradores, chegando a 503.068 pessoas, ante 435.564 de 12 anos antes, avanço de 36,3% ou 67,5 mil habitantes a mais.

Já Viamão, na Região Metropolitana, registrou a maior queda no número de residentes, ao somar agora 223.679 habitantes ante os 239.384 de 2010, recuo de 6,5% ou 15,7 mil a menos.

Porto Alegre lidera como a cidade mais populosa, com 1.404.269 moradores frente aos 1.409.351 de 2010, ficando no grupo dos que perderam residentes. Na lista das cinco mais populosas, estão ainda Caxias do Sul, com 503.068 moradores, Canoas, com 339.133, Pelotas, com 324.026, Santa Maria, com 296.081, e Novo Hamburgo, com 241.306 habitantes.

Como a conclusão da pesquisa está atrasada, devido à recusa de alguns moradores em responder aos questionários e à insuficiência de recenseadores em algumas localidades, as explicações para essas variações só poderão ser afirmadas após a divulgação do detalhamento dos dados. Mesmo assim, especialistas apontam hipóteses para recuos e aumentos de contingente, baseadas em informações como registros civis, nascimentos e óbitos, que são liberados anualmente.

Para o diretor do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPGG), Pedro Zuanazzi, é possível traçar algumas tendências sobre as alterações observadas nos números apresentados:

“O gaúcho, de forma mais adiantada do que o resto do Brasil, vive uma transição demográfica já verificada em outros países ligada à queda no número de filhos por mulher. Em 2000, cada mulher tinha uma média de 2,16 filhos no Estado, e, em 2010, passou a 1,75 filhos", contrasta Zuanazzi, que espera uma proporção ainda menor à medida que os números finais do Censo forem sendo conhecidos.

O efeito imediato é mudar a fisionomia da pirâmide etária, com a base formada pelos mais jovens cada vez menor, e o topo, formado pelos idosos, acima de 60 anos, cada vez mais largo.

O diretor do DEE pondera ainda que os dados brutos são duplamente preliminares. Primeiro, observa ele, pela falta de finalização do estudo, e, segundo, porque o próprio IBGE costuma rever os números, incluindo os subrregistros.

“Quando baixamos de 2,1 nascimentos por casal, há uma redução gradativa da população. Mesmo com a expectativa de vida aumentando, não viveremos 200 anos. Assim, o aumento da expectativa de vida vai apenas gerar maior envelhecimento e adiar este processo, mas não mudar o cenário”, destaca Zuanazzi.

Busca por novas cidades para morar

Viamão ostentou o maior recuo no número absoluto de moradores, com perda de 15,7 mil residentes em 12 anos

O especialista opina que, mesmo com dados parciais, é possível identificar movimentos. Entre eles, a predisposição maior de as pessoas se mudarem para as áreas mais industrializadas, como a Serra, e, no sentido oposto, o desinteresse por regiões de fronteira.

Os reflexos da pandemia de Covid-19 podem responder pela estabilização populacional de Porto Alegre, que recuou 0,36%, com queda de 5 mil residentes.

Segundo o diretor do DEE, isso pode ter ocorrido devido à popularização do home-office, que dispensou as mudanças de cidade para que alguém viesse trabalhar com empresas situadas na Capital, por exemplo.

Muitas cidades da Serra e do Litoral Norte tiveram ampliação considerável, algumas com porte relevantes de até 50% na população, como Capão da Canoa, indicando que podem ter sido destinos de moradores que estavam em cidades maiores, como a Capital.

"As localidades com incremento considerável (moradores) estão enfrentando crescimento na demanda por serviços públicos e infraestrutura", adverte o diretor do DEE, como impacto inevitável da mudança mostrada pela contagem preliminar.

As alterações da Região Metropolitana, no entanto, ainda são uma incógnita, pois Gravataí e Canoas cresceram, enquanto Viamão, Alvorada e Esteio encolheram.

"Estas respostas devem ser encontradas quando o IBGE finalizar o estudo, prometido para ser entregue ao longo de 2023", comenta Zuanazzi.

Municípios reagem à perda de recursos com parciais

Estes dados foram antecipados para possibilitar o cálculo do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), definida por normativa publicada em 28 de dezembro pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e que é parâmetro para repasse dos recursos federais.

De acordo com o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Paulinho Salerno, as novas referências de população, mesmo parciais, podem gerar uma perda de R$ 159,8 milhões para o Rio Grande do Sul.

Com o argumento de que a legislação garante a manutenção dos índices até a finalização do recenseamento demográfico, a entidade indica que os municípios enviem ofícios ao TCU solicitando o cumprimento da pela Lei Complementar 165/2019, que fixa os coeficientes.

Em nota, o IBGE afirma os municípios estão defendendo "a utilização dos dados populacionais desatualizados". O órgão observa que a metodologia aplicada, combinada com a listagem prévia do Cadastro de Endereços para Fins Estatísticos (Cnefe), foi aprovada pela Comissão Consultiva do Censo, formada por representantes da sociedade civil diretamente envolvidos em operações censitárias.

Número de habitantes pelo Censo de 2022 (dados parciais)

Brasil - 207.750.291

207.750.291 Região Sul - 30.685.598

30.685.598 Rio Grande do Sul - 11.088.065

11.088.065 Porto Alegre - 1.404.269

5 municípios do RS com maior aumento no número de moradores frente a 2010, com variação (%)