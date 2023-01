Leite é empossado para o segundo governo na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul empossou o governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB). Às 10h26min deste domingo, 1 de janeiro de 2023, Leite assinou o termo que o empossa chefe de estado gaúcho para o seu segundo mandato à frente do Palácio Piratini.

Gabriel Souza (MDB), agora vice governador, assinou logo o termo de posse logo depois de Leite. O empossamento foi conduzido pelo presidente do Legislativo, deputado Valdeci Oliveira (PT), em ato reconhecido pelas principais autoridades do RS.

“Mais do que um rito, dar posse a um governador do RS me orgulha. O evento que realizamos hoje enaltece, revigora e consolida o respeito à democracia. Promovemos o reconhecimento à liberdade. O voto de cada homem e cada mulher precisa ser respeitado”, afirmou Valdeci em seu discurso no Parlamento.

Em seu discurso, Leite exaltou o próprio governo e disse que o RS pode ter a esperança de um novo futuro. “Não foi fácil fazer o que fizemos, mas for necessário. E o tempo assegurará: foi acertado”, discursou.

Para o governador, a posse simboliza reencontros. Há quatro anos, nesta mesma Casa Legislativa, Leite tomava posse como governador gaúcho mais novo da história. Desta vez, toma posse novamente como o primeiro projeto político reeleito no Estado.

Neste domingo, repetiu parte do discurso que fazia há quatro anos - à época, uma tarde - nesta primeira manha de 2023: “Repito daquele discurso: Nós queremos e vamos romper com velhos modelos, porque o novo momento exige novas formas de fazer. Ou damos posse a esse novo futuro, ou só nos estará orgulho e glória de um passado que não volta mais. (…) Quando os tempos mudam, nós temos que mudar”, protelou Leite, que exaltou o, agora, ex-governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) pela “honradez” com que finalizou a gestão e a participação da “jovem liderança política” Gabriel Souza, sei vice.

O tucano comentou sobre a principal desafio do novo governo, alentado por ele mesmo desde a vitória eleitoral em outubro, a educação: “Arrumamos as contas, estamos arrumando o governo e vamos arrumar a escola. (…) Para que jovens estejam preparados desafios econômicos e humanos destes novos tempos”.

Logo após a cerimônia de posse na Assembleia, Leite rumou ao Piratini, onde foi recebido na porta pelo até então governador Ranolfo. No centro do poder político do Rio Grande do Sul, em ato que foi do final da manhã ao início da tarde, Leite recebeu de seu correligionário e ex-vice o cargo de governador.

Ranolfo brindou às “boas práticas” que considera ter ocorrido na gestão que compartilhou com Leite. Depois dos nove meses mais intensos da minha vida, encerro meu tempo como governador gaúcho”, disse Ranolfo, no Palácio que neste domingo deixa de ser sua casa.

“Os próximos quatro anos serão de maior plantio e melhor colheita. Aprendemos juntos que dificuldade a gente enfrenta. A continuidade significa não perder um tempo precioso”, falou o delegado.