Estiagem pode ser a mais severa dos últimos anos

Faltam duas semanas para que a chuva volte ao Rio Grande do Sul. E, ainda assim, em forma de pancadas, com ênfase na metade norte. A previsão da meteorologista Estael Sias, da Metsul, coincide com os dados repassados nesta quinta-feira pelo Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro-RS) ao governo do Estado e sugerem que esta pode ser a estiagem mais intensa deste ciclo.

Conforme a especialista, o retorno das precipitações sobre solo gaúcho a partir do dia 20 de janeiro irá ajudar a elevar a umidade, que à tarde estava abaixo de 20% em muitos municípios. Será um alívio na pressão sobre as lavouras. Não mais do que isso.

"Não vai reverter o quadro de estiagem. Teremos dias de chuvas rápidas e irregulares que deverão se estender ao longo do mês de fevereiro. Nesse período, haverá mais freqüência de pancadas. Mas a tendência para março é de tempo seco, novamente", disse a meteorologista.

Nesse cenário, os volumes previstos para os próximos 10 dias são baixos na maior parte dos municípios, com sol e tardes de calor, o que vai agravar a perda de umidade do solo e tornar a estiagem ainda mais forte. De acordo com a Metsul, é possível que sequer chova até a metade de janeiro em alguns locais.

Com isso, a tendência é de aumento do número de municípios em dificuldades hídricas. Desde 1º de dezembro, 46 prefeituras já declararam emergência pela falta de chuva. As perdas se avolumam no campo, sobretudo nas lavouras de milho, com perdas totais em alguns locais, e o abastecimento de água está ameaçado. O calor muito intenso na Metade Oeste, especialmente em alguns dias da próxima semana, tornará o quadro de escassez hídrica ainda mais agudo, com maior impacto na agricultura.

Por isso, uma reunião das secretarias de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, de Desenvolvimento Rural e da Emater foi realizada para entender a dimensão do problema e buscar alternativas. Um novo encontro na próxima terça-feira, envolvendo também a Defesa Civil e as Secretaria da Fazenda e de Meio Ambiente irá alinhar as ações.

"O quadro é delicado. Mas, em se tratando de clima, podemos acreditar que uma chuva fora do previsto ajude a amenizar a situação e nos permita ter uma boa safra. Não podemos pintar um cenário de desastre antes da hora", disse ao final do dia o secretário de Agricultura, Giovani Feltes.

Segundo ele, além das medidas que precisarão ser pensadas para o futuro, já há ações sendo adotadas agora. Caminhões perfuratrizes estão a caminho do interior para abrir poços e amenizar a falta de água, especialmente na Região Central. Feltes defende a aproximação entre lideranças municipais, a Assembleia Legislativa e representantes gaúchos no Congresso Nacional para reunir forças e capacidade de negociação com foco na resolução do problema para o futuro.

"Temos muitas limitações, muitos gargalos a serem superados. Mas o Programa Avançar já investiu mais de R$ 200 milhões para o setor. Isso em final de mandato, com período eleitoral e adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. Fomos muito bem. Vamos dar continuidade a essa postura proativa", acrescentou Feltes.