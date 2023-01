Eduardo Leite declara amor ao namorado ao final da cerimônia de posse no Piratini

Guilherme Kolling e Diego Nuñez

tomar posse na Assembleia Legislativa neste domingo Depois de um discurso em que prestou contas do mandato e detalhou os planos para a próxima gestão, ao, 1º de janeiro, o governador reeleito, Eduardo Leite (PSDB), fez uma fala de improviso ao se pronunciar no Palácio Piratini, ao final da cerimônia de transmissão de cargo, a segunda solenidade da manhã. Na oportunidade, ele declarou seu amor e carinho pelo namorado, o médico Thalis Bolzan, que estava na cerimônia.

durante uma entrevista a Pedro Bial Quase ao final do seu segundo discurso, Leite observou que essa foi a primeira eleição em que ele se apresentou sem evitar falar de algo pessoal: em 2021, o tucano assumiu ser gay,. "Não encerraria o meu mandato sem falar disso, porque entendo que o nosso papel como lideranças políticas não é apenas o de manejar orçamentos, fazer obras, organizar políticas públicas. Nosso papel é também de liderar e ajudar a sociedade a ir na direção correta do ponto de vista civilizatório. Por isso, é com muita alegria que estou aqui ao lado do Thalis", disse Leite.

Leite chegou acompanhado do namorado Ao tomar posse, neste domingo,. Além da participação pública na cerimônia, o governador citou Thalis nos dois discursos que proferiu, ao agradecer a família e enumerar autoridades.

Mas ao final da fala, Leite destacou a importância de lideranças ajudarem a sociedade a ir na direção correta e avançar, com respeito à diversidade e enaltecendo o amor. "Se acreditamos no amor, não pode ser algo seletivo", disse o governador, para em seguida se dirigir ao namorado, declarando seu amor, carinho, respeito e admiração, o que inclui o trabalho de médico que atende a crianças com câncer.

Leite ainda fez referência a um episódio do segundo turno da campanha eleitoral com Onyx Lorenzoni (PL). "Esse governo não tem primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade", concluiu, referindo-se ao namorado, sob aplausos de pé da plateia.