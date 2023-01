Postos de combustíveis reduzem preço da gasolina comum

Os consumidores que circularam pelos postos de combustíveis de Porto Alegre nesta terça-feira (3) encontraram o preço da gasolina comum entre R$ 4,85 e R$ 4,95. Na segunda-feira, os estabelecimentos comercializavam o produto entre R$ 5,29 e R$ 5,99 o que acabou por assustar os consumidores.

Na manhã desta terça-feira, o menor preço no litro da gasolina comum, entre os postos visitados, foi encontrado no posto BR na avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, onde o produto era vendido a R$ 4,85. Já o valor da aditivada no mesmo posto de combustível estava em R$ 4,95 o litro. Os funcionários informaram que os valores da gasolina comum e aditivada estão mantidos desde a semana passada. Na rua Santana, o posto Santana vendia a gasolina comum e a aditivada no valor de R$ 4,89. No entanto, os frentistas informaram que o produto estava em falta. A distribuidora prometeu a entrega para esta quarta-feira (4).

No posto Shell, também na rua Santana, a gasolina comum estava R$ 4,99 o litro enquanto a aditivada custava R$ 5,29. O representante comercial Laerte Menezes, de Porto Alegre, que abasteceu R$ 50,00 da comum, afirmou que nos últimos dias cada posto de combustível da Capital estava fazendo do seu jeito. "Virou uma festa. A gasolina chegou a quase R$ 6,00 por mera especulação", ressaltou Menezes. Ele afirmou que tem feito a tradicional pesquisa de preços antes de abastecer.

No posto Ipiranga, da avenida Padre Cacique, em frente ao estádio Beira-Rio, a gasolina era vendida a R$ 4,96 o litro; o álcool a R$ 4,79; a aditivada a R$ 5,19 e o Diesel a R$ 6,34 o litro. Os funcionários informaram que o movimento para abastecer no estabelecimento caiu nas últimas duas semanas. Eles atribuíram a queda na circulação de veículos aos valores cobrados no posto de combustível. O preço mais caro da gasolina comum foi encontrado no posto Ipiranga da avenida João Pessoa com a rua Venâncio Aires, onde o litro custava R$ 5,99; a aditivada era comercializada a R$ 6,89; o Diesel a R$ 6,99 o litro e o álcool era vendido a R$ 5,09.

O presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, disse que a elevação no preço dos combustíveis em Porto Alegre e no interior do Estado foi causada por um erro de informação do PIS e da Cofins por parte do governo anterior (Jair Bolsonaro) e do novo governo (Luiz Inácio Lula da Silva). "Desde a semana passada, havia a restrição da entrega pelas distribuidoras. O mercado ficou todo errado. O governo anterior queria a prorrogação da desoneração dos tributos. O novo governo disse que não queria e depois voltou atrás. Não temos culpa pela alta do preço dos combustíveis", ressaltou.

Segundo Dal'Aqua, os postos de combustíveis estavam apavorados, pois porque compram o produto à vista das distribuidoras e a venda é realizada a prazo para os clientes no cartão. "As distribuidoras aumentaram o valor dos combustíveis em R$ 0,75 em função de toda essa confusão da desoneração dos tributos", acrescentou. Dal'Aqua afirmou que espera para os próximos dias um ajuste no preço dos combustíveis com redução dos valores.

O presidente Lula prorrogou por dois meses a desoneração dos tributos Pis/Pasep e da Cofins sobre a gasolina e o álcool. A Medida Provisória, que foi publicada na segunda-feira (02) no Diário Oficial, também desonera até o fim de fevereiro a alíquota da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre as operações que envolvam apenas a gasolina e suas correntes, exceto a de aviação. Também será mantida até o dia 28 de fevereiro a desoneração do PIS/Pasep e da Cofins para o querosene de aviação e para o gás natural veicular, o GNV. No caso do diesel, biodiesel, e do gás de cozinha, as alíquotas desses tributos foram zeradas até o fim de 2023.

Preços dos combustíveis em Porto Alegre

Posto BR - avenida Getúlio Vargas

- Gasolina comum (R$ 4,85 o litro)

- Gasolina Aditivada (R$ 4,95)

Posto Ipiranga (avenida João Pessoa com Venâncio Aires)

- Comum (R$ 5,99)

- Aditivada (R$ 6,89)

- Álcool (R$ 5,09)

- Diesel (R$ 6,99)

Posto Santana (rua Santana)

Comum (R$ 4,89)

Aditivada (R$ 4,89)

Posto Shell (rua Santana)

- Comum (R$ 4,99)

- Aditivada (R$ 5,29)

Posto Ipiranga (avenida Padre Cacique)

- Comum (R$ 4,96)

- Aditivada (R$ 5,19)

- Álcool (R$ 4,79)

- Diesel (R$ 6,34)