Novo governo deverá revogar liquidação da Ceitec

A liquidação do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), decisão tomada pelo antigo governo de Jair Bolsonaro, deverá ser suspensa “nos próximos dias”.

Esse deverá ser, inclusive, um dos primeiros despachos de Luciana Santos à frente do o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). Segundo a ministra, a forma de reerguer a empresa, seja por meio de um arranjo via parceria público privada, benefício fiscal ou parceria com estados e municípios, ainda será discutida. Em sua posse hoje (02), ela destacou a necessidade de reforçar as ações de apoio às pesquisas e as universidades.

A Ceitec foi criada em 2008, em Porto Alegre, durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com a meta de colocar o Brasil no mapa mundial de semicondutores. Já a recomendação da extinção da Ceitec foi anunciada em junho de 2020 pelo Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) – em dezembro do mesmo ano, foi publicado o decreto presidencial que oficializava a decisão. A perspectiva do governo Jair Bolsonaro era transferir projetos e patentes da empresa para uma Organização Social (OS), que ainda seria criada.

A repercussão na época

"Uma punhalada na estratégia da indústria 4.0 do Brasil." Foi desta forma que o engenheiro e professor Adão Villaverde encarou a decisão do governo federal de liquidar a Ceitec em 2020. Ele foi um dos principais articuladores da vinda da empresa para o Rio Grande do Sul e era secretário da Ciência e Tecnologia quando, em 1999, a Motorola bateu martelo e fez a doação dos equipamentos que deram o início à fábrica situada em Porto Alegre.

Sempre questionada por parte da sociedade por ainda ser dependente de recursos do Tesouro, a empresa enfrentou no início de 2019 os primeiros rumores de que seria fechada e os funcionários demitidos. Na época, a informação foi negada pelo MCTI. Meses depois, porém, veio a decisão.

Na época, o então secretário executivo do MCTIC, Julio Semeghini, destacou o quadro técnico da Ceitec, com mestres, doutores e especialistas, e grande quantidade grande de patentes e designs de circuitos desenvolvidos, e que, segundo, ele precisam ser preservados. Mas, disse que era claras as dificuldades enfrentadas pela empresa.

“O investimento na Ceitec é de mais de R$ 800 milhões ao longo dos anos, e os resultados não têm sido atingidos. A empresa fatura cerca de R$ 15 milhões, e tem um orçamento por ano de R$ 86 milhões”, comentou.