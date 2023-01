Minichurrasqueiras viram moda à beira da praia no Litoral gaúcho

Fernando Albrecht

A moda no Litoral são as minichurrasqueiras que, dependendo das acrobacias do assador, podem ser maxi, uma vez escalonado o assado no tempo para servir mais pessoas, como mostra um dos adeptos, o veranista Lucas Binsfeld, na praia de Rainha do Mar. Até que demoraram para ter essa ideia. Não faz muito, a moda era improvisar carrinhos de supermercado como churrasqueiras ambulantes. Quem os usava muito era um vendedor de churrasquinho para camelôs na Rua da Praia.